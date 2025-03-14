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該產品是業務運作中的有效協作者嗎？ A/B 測試產品使用者滿意度的關鍵驅動因素包括「報告和分析」、「多變量測試功能」和「人工智慧/機器學習」。這些因素是透過一種演算法來識別的，該演算法選擇最有可能預測該類別中用戶滿意度的屬性。