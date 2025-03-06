401(k) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏干達

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管理401（k）是具有挑戰性的。這就是為什麼在工作中的改善使雇主可以簡單地提供高質量的401（k）。從持續的行政支持和投資管理，量身定制的計劃設計和簡化的薪資集成 - 我們進行了繁重的工作，因此您不必這樣做。通過在Work的可定制投資組合，個性化財務指導，與外部帳戶鏈接以及各種互補的財富建設，儲蓄和投資工具的能力，使您的員工訪問易於使用，有力的投資和退休儲蓄解決方案-所有人都可以訪問- 所有這些都可以訪問通過我們的移動應用程序。隨著工作的改善，您的401（k）也可以通過新功能來增強您的401（k）競賽以及學生貸款支付的比賽以及其他財務福利，例如我們的學生貸款管理，529個教育儲蓄和1 ：1財務教練好處*。憑藉401（k）和財務健康的現代組合以及可訪問的教育和工具，工作中的改善可以幫助您吸引和留住快樂的員工，同時提供他們實現財務目標所需的福利。 *與Spinwheel合作提供了通過改善工作（“ SLM”）的學生貸款管理（“ SLM”）。 529個帳戶及其計劃由計劃管理人員和經理進行和管理。 SLM，529和金融教練服務僅作為捆綁產品的一部分，在Pro或旗艦計劃中提供401（k）；額外的費用適用於專業計劃中的使用，“基本計劃”中不可用的服務。