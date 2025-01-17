401(k) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴拉圭

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401(k) 軟體使組織能夠為其員工提供和管理退休計劃，同時確保遵守政府法規。這些平台用於設計公司的退休計劃、選擇投資選項、入職員工、管理繳款以及透過管理儀表板追蹤員工參與情況。它們還為員工提供了一個介面來管理他們的捐款、做出投資決策以及處理展期、貸款和分配等操作。與由雇主資助並在退休時提供有保證的每月福利的退休金計劃不同，401(k) 計劃涉及員工繳款並允許員工控制自己的投資。
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Betterment
betterment.com
管理 401(k) 具有挑戰性。這就是為什麼 Betterment at Work 可以讓雇主輕鬆提供高品質的 401(k)。從持續的行政支援和投資管理、量身定制的計劃設計和簡化的薪資整合——我們將承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。透過Betterment at Work 的可自訂投資組合、個人化財務指導、連結到外部帳戶的能力以及各種補充性的財富建立、儲蓄和投資工具，讓您的員工能夠獲得易於使用、功能強大的投資和退休儲蓄解決方案- 所有這些都可以訪問通過我們的行動應用程式。透過Betterment at Work，您的401(k) 還可以透過新功能得到增強，例如提供401(k) 學生貸款付款匹配，以及額外的財務福利，例如我們的學生貸款管理、529 教育儲蓄和1:1財務輔導好處*。憑藉 401(k) 和財務健康福利的現代組合，以及易於獲得的教育和工具，Betterment at Work 可以幫助您吸引和留住快樂的員工，同時為他們提供實現財務目標所需的福利。 *Betterment at Work (“SLM”) 與 Spinwheel 合作提供學生貸款管理。 529 個帳戶及其計劃由 Betterment 外部的計劃管理員和經理持有和管理。 SLM、529 和財務輔導服務僅作為 Pro 或旗艦計劃中 Betterment 401(k) 捆綁產品的一部分提供；在 Pro 計劃中使用需要支付額外費用，而 Essential 計劃中不提供服務。
Guideline
guideline.com
Guideline 的全方位服務 401(k) 計畫使小型企業能夠更輕鬆、更經濟地為員工提供應得的退休福利。
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. 是一家價格實惠、提供全方位服務的 401(k) 和 403(b) 供應商，致力於幫助中小型企業輕鬆幫助其員工進行退休投資。 Human Interest 成立於 2015 年，總部位於舊金山，幫助各行各業的員工獲得退休福利和財務獨立。我們的解決方案旨在使公司能夠提供高品質的 401(k) 作為有競爭力的福利計劃的一部分，而不會給人力資源帶來巨大的管理負擔。雇主可以完全在線上設定和管理 401(k) 計劃，讓員工更輕鬆地管理他們的退休福利。 * 適用於收入不超過 6 萬美元且在 12 個月內將每筆薪水至少 8% 捐獻給合格計劃的合格參與者。提交表格以領取獎勵。最低獎勵為 100 美元，最高獎勵為 250 美元。請參閱其他要求 ( humaninterest.com/legal/cashback-terms ) 和計劃詳細資訊 ( humaninterest.com/solutions/kickstart )。該計劃由記錄保管人 Human Interest Inc. 管理和提供。
Vestwell
vestwell.com
Vestwell 是一種全新的數位退休平台，它改變了計劃的提供和管理方式，以造福顧問、雇主和員工等。
Tantify
tantify.com
Tantify 是一家總部位於美國的公司，在數位行銷領域擁有超過 7 年的經驗。它專門為房地產專業人士提供一流的視覺行銷服務。 Tantify 的使命是透過建立出色的虛擬舞台和 3D 渲染服務的整體方法來轉變數位房地產行銷。 Tantify 的服務包括： * 虛擬舞台：將空白照片變成複雜的圖像、更換舊家具、從頭開始翻新或建造房產，或舉辦完全身臨其境的 3D 遊覽。 *3D建築渲染：其高品質的3D渲染服務使房地產專業人士能夠以令人驚嘆和逼真的方式展示他們的房產，使買家更容易想像空間。 * 房地產攝影：其熟練的攝影師捕捉房產的美麗，突出其最佳特徵，並為潛在買家營造誘人的氛圍。 * 攝影：它提供房地產視訊服務，以展示動態房產並為潛在買家提供身臨其境的體驗。 Tantify 以其提供用戶友好的平台而自豪，該平台使訂購過程變得順暢而簡單。 其支援團隊很高興能幫助您開始使用虛擬舞台，其忠誠度計劃允許客戶增加個人折扣並隨時關注特別優惠。