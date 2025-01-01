401(k) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 紐埃島

Human Interest

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Human Interest Inc. 是一家價格實惠、提供全方位服務的 401(k) 和 403(b) 供應商，致力於幫助中小型企業輕鬆幫助其員工進行退休投資。 Human Interest 成立於 2015 年，總部位於舊金山，幫助各行各業的員工獲得退休福利和財務獨立。我們的解決方案旨在使公司能夠提供高品質的 401(k) 作為有競爭力的福利計劃的一部分，而不會給人力資源帶來巨大的管理負擔。雇主可以完全在線上設定和管理 401(k) 計劃，讓員工更輕鬆地管理他們的退休福利。 * 適用於收入不超過 6 萬美元且在 12 個月內將每筆薪水至少 8% 捐獻給合格計劃的合格參與者。提交表格以領取獎...