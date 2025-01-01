401(k) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 迦納

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401(k) 軟體使組織能夠為其員工提供和管理退休計劃，同時確保遵守政府法規。這些平台用於設計公司的退休計劃、選擇投資選項、入職員工、管理繳款以及透過管理儀表板追蹤員工參與情況。它們還為員工提供了一個介面來管理他們的捐款、做出投資決策以及處理展期、貸款和分配等操作。與由雇主資助並在退休時提供有保證的每月福利的退休金計劃不同，401(k) 計劃涉及員工繳款並允許員工控制自己的投資。
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Betterment
betterment.com
管理 401(k) 具有挑戰性。這就是為什麼 Betterment at Work 可以讓雇主輕鬆提供高品質的 401(k)。從持續的行政支援和投資管理、量身定制的計劃設計和簡化的薪資整合——我們將承擔繁重的工作，因此您無需這樣做。透過Betterment at Work 的可自訂投資組合、個人化財務指導、連結到外部帳戶的能力以及各種補充性的財富建立、儲蓄和投資工具，讓您的員工能夠獲得易於使用、功能強大的投資和退休儲蓄解決方案- 所有這些都可以訪問通過我們的行動應用程式。透過Betterment at Work，您的401(k) 還可以透過新功能得到增強，例如提供401(k) 學生貸款付款匹配...
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. 是一家價格實惠、提供全方位服務的 401(k) 和 403(b) 供應商，致力於幫助中小型企業輕鬆幫助其員工進行退休投資。 Human Interest 成立於 2015 年，總部位於舊金山，幫助各行各業的員工獲得退休福利和財務獨立。我們的解決方案旨在使公司能夠提供高品質的 401(k) 作為有競爭力的福利計劃的一部分，而不會給人力資源帶來巨大的管理負擔。雇主可以完全在線上設定和管理 401(k) 計劃，讓員工更輕鬆地管理他們的退休福利。 * 適用於收入不超過 6 萬美元且在 12 個月內將每筆薪水至少 8% 捐獻給合格計劃的合格參與者。提交表格以領取獎...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell 是一種全新的數位退休平台，它改變了計劃的提供和管理方式，以造福顧問、雇主和員工等。
Guideline
guideline.com
Guideline 的全方位服務 401(k) 計畫使小型企業能夠更輕鬆、更經濟地為員工提供應得的退休福利。
Tantify
tantify.com
Tantify 是一家虛擬舞台公司，提供出色的渲染效果和易於使用的平台。