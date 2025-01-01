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401(k) 軟體
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401(k) 軟體 - 最受歡迎的應用程式

401(k) 軟體使組織能夠為其員工提供和管理退休計劃，同時確保遵守政府法規。這些平台用於設計公司的退休計劃、選擇投資選項、入職員工、管理繳款以及透過管理儀表板追蹤員工參與情況。它們還為員工提供了一個介面來管理他們的捐款、做出投資決策以及處理展期、貸款和分配等操作。與由雇主資助並在退休時提供有保證的每月福利的退休金計劃不同，401(k) 計劃涉及員工繳款並允許員工控制自己的投資。

提議新的應用程式


Betterment

Betterment

betterment.com

Betterment 使雇主能簡化管理401(k)計劃，提供投資管理、定制設計及財務指導，幫助員工實現退休儲蓄目標。

Guideline

Guideline

guideline.com

Guideline應用程式提供全方位的401(k)計劃，幫助小型企業為員工提供可負擔的退休福利。

Human Interest

Human Interest

humaninterest.com

人類興趣應用程式提供雲端平台，幫助中小企業輕鬆管理401(k)計劃，支持員工退休儲蓄和福利。

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify是一個虛擬登台平台，為房地產專業人員提供高質量的視覺行銷解決方案，包括虛擬登台、3D效果圖及攝影服務。

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell是一個數字平台，簡化401(k)和403(b)等退休計劃的管理，幫助企業和員工有效管理儲蓄和投資。

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