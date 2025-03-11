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3PL 軟體 - 最受歡迎的應用程式

第三方物流 (3PL) 軟體處理運輸和倉儲等外包供應鏈功能。對於沒有自己的倉庫或車隊的公司，3PL 提供者可以代表他們管理這些服務。該軟體允許 3PL 提供者為其客戶規劃、安排和監督供應鏈運營，客戶也可以存取該系統以確保更高的透明度。 雖然一些 3PL 軟體解決方案是專門為外包量身定制的，但其他解決方案可供 3PL 供應商和內部管理自己的供應鏈的公司使用。 3PL 軟體整合在公司更廣泛的供應鏈管理套件中，與運輸管理和倉庫管理系統協同工作。此外，隨著電子商務的興起，3PL軟體越來越需要與電子商務平台整合。

提議新的應用程式


ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。

Greenscreens.ai

Greenscreens.ai

greenscreens.ai

Greenscreens.ai 為物流服務提供商（LSP）市場提供智能定價，旨在幫助經紀商和第三方物流公司提高商業獲利能力。

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace 是一個雲端軟體，提供即時庫存、訂單和履行活動的可視化，整合多個履行中心，提升品牌履行效率。

ShipHero

ShipHero

shiphero.com

ShipHero是一款倉庫管理和履行解決方案，能有效管理庫存與訂單，提供自動化訂單配送、報告分析和移動補貨應用。

Shipedge

Shipedge

shipedge.com

Shipedge是一款模塊化的網頁應用，專注於自動化電子商務的訂單和倉庫管理，簡化物流及庫存流程，提升運營效率。

uShip

uShip

uship.com

uShip 是一個促進大型物品運輸的應用程式，連接用戶與競爭的承運人，以獲得最佳運費和服務。

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket是一款運輸管理軟體，幫助貨運公司簡化和自動化物流運營，提供實時跟蹤、報價、發票管理等功能。

Zenventory

Zenventory

zenventory.com

Zenventory是一款庫存管理應用，支持訂單履行、運輸管理及自動化規則，並可與電子商務平台整合，適合多地點業務。

ShipMonk

ShipMonk

shipmonk.com

ShipMonk是一個專注於電子商務的訂單履行解決方案，提供物流、庫存管理及運輸跟踪服務，幫助企業提升運營效率。

OneRail

OneRail

onerail.com

OneRail是一個全渠道實現解決方案，提供物流服務以優化交付，幫助商家降低成本並提高供應鏈效率。

KleverCargo

KleverCargo

klevercargo.com

KleverCargo是一個網路平台，將運輸公司、倉庫與需求方連結，提供即時物流配對、快速預訂和文件整合的服務。

WarehouseQuote

WarehouseQuote

warehousequote.com

WarehouseQuote是一個智能倉儲平台，提供彈性和全面管理的解決方案，幫助企業請求和比較倉庫服務報價，以優化物流運營。

It's here

It's here

itshere.com

It's Here Delivery 是一款專注於供應鏈技術的綜合平台，為電子商務、第三方物流和配送行業提供管理解決方案。

Fulfillrite

Fulfillrite

fulfillrite.com

Fulfillrite是一款自動化訂單履行應用，提供當天運送、實時追蹤及客戶支持，簡化電子商務物流管理。

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP是一款雲端貨運管理系統，簡化運輸流程，整合各種物流操作，提供即時跟踪和成本分析功能，支持多種承運商。

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell是一個綜合運輸管理平台，幫助企業簡化運輸運營、降低成本並提高運作效率，支持多種運輸模式的管理與可見性。

Blastramp

Blastramp

blastramp.com

Blastramp HQ 是一款簡單的商業工具，幫助品牌集中管理庫存及多個電商和批發銷售渠道，優化訂單和庫存管理。

Airhouse

Airhouse

airhouse.io

Airhouse是一個基於雲的物流平台，幫助電子商務企業管理訂單履行、庫存和運輸流程，提供高效的倉庫管理解決方案。

Etail Solutions

Etail Solutions

etailsolutions.com

Etail Solutions是一個電子商務綜合平台，提供庫存管理、訂單處理和客戶互動功能，幫助企業提升運營效率和增長。

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