找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
第三方物流 (3PL) 軟體處理運輸和倉儲等外包供應鏈功能。對於沒有自己的倉庫或車隊的公司，3PL 提供者可以代表他們管理這些服務。該軟體允許 3PL 提供者為其客戶規劃、安排和監督供應鏈運營，客戶也可以存取該系統以確保更高的透明度。 雖然一些 3PL 軟體解決方案是專門為外包量身定制的，但其他解決方案可供 3PL 供應商和內部管理自己的供應鏈的公司使用。 3PL 軟體整合在公司更廣泛的供應鏈管理套件中，與運輸管理和倉庫管理系統協同工作。此外，隨著電子商務的興起，3PL軟體越來越需要與電子商務平台整合。
提議新的應用程式
ShipBob
shipbob.com
ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。
Greenscreens.ai
greenscreens.ai
Greenscreens.ai 為物流服務提供商（LSP）市場提供智能定價，旨在幫助經紀商和第三方物流公司提高商業獲利能力。
FarEye
fareye.com
FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。
Flowspace
flow.space
Flowspace 是一個雲端軟體，提供即時庫存、訂單和履行活動的可視化，整合多個履行中心，提升品牌履行效率。
ShipHero
shiphero.com
ShipHero是一款倉庫管理和履行解決方案，能有效管理庫存與訂單，提供自動化訂單配送、報告分析和移動補貨應用。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge是一款模塊化的網頁應用，專注於自動化電子商務的訂單和倉庫管理，簡化物流及庫存流程，提升運營效率。
uShip
uship.com
uShip 是一個促進大型物品運輸的應用程式，連接用戶與競爭的承運人，以獲得最佳運費和服務。
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket是一款運輸管理軟體，幫助貨運公司簡化和自動化物流運營，提供實時跟蹤、報價、發票管理等功能。
Zenventory
zenventory.com
Zenventory是一款庫存管理應用，支持訂單履行、運輸管理及自動化規則，並可與電子商務平台整合，適合多地點業務。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk是一個專注於電子商務的訂單履行解決方案，提供物流、庫存管理及運輸跟踪服務，幫助企業提升運營效率。
OneRail
onerail.com
OneRail 是領先的全通路履行解決方案，將一流的軟體與物流即服務相結合，提供可靠性和速度，幫助企業兌現其交付承諾。 OneRail 擁有由 1,200 萬名駕駛者組成的即時互聯網，可匹配合適的車輛進行正確的配送，從而幫助品牌降低成本並提高容量，從而快速擴展業務。這種人員加平台的方法以美國的 24/7 例外團隊為特色，該團隊保持著 99% 的準時交付率。 OneRail 最近被《Inc.》雜誌評選為2023 年最佳工作場所，在《福布斯》美國最佳創業雇主排行榜上排名第23 位，在Inc. 5000 強中排名第48 位。更多信息，請訪問OneRail.com。
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo 是一個基於網路的平台，它將航運和運輸公司、倉庫以及需要其服務的公司聯合起來。即時物流交換撮合平台，可實現快速 B2B 預訂、整合文書工作以及在任何裝置上無限制存取。
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote 是一個智慧倉儲平台，為快速發展的公司提供靈活且完全託管的解決方案。
It's here
itshere.com
當然，阿米爾。以下是包含供應鏈視覺性和優化的最新回應：It's Here Delivery 是一家專注於供應鏈技術的領先軟體公司。我們提供全面、一體化的平台，旨在簡化電子商務企業、3PL 公司、分銷商和參與最後一哩交付的企業的營運。我們的解決方案包括先進的倉庫管理、交付最佳化、配送管理、供應鏈可視性和自動預約安排。透過無縫 API 集成，我們的平台提高了效率，優化了供應鏈運營，並降低了客戶的成本。
Fulfillrite
fulfillrite.com
訂單履行中最值得信賴的品牌。與感覺像是您團隊的延伸的物流合作夥伴一起提高客戶滿意度並更快地擴展您的業務。服務包括當日發貨、即時訂單和庫存追蹤、專門的客戶服務以及基於數量的折扣。
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP 讓物流變得簡單，只需登入一次即可進行所有運輸管理，包括包裹、零擔、TL、海運和國際空運的入庫和出庫貨運管理。 FreightPOP 可以無縫整合到您目前的技術堆疊（ERP、WMS、CRM），並且可以根據您現有的工作流程和流程進行高度可配置，無需數月的上手時間。透過與 300 多家承運商、ERP、WMS 和費率市場的連接，輕鬆獲得最佳費率並優化運輸流程。一流的客戶支援 - 透過聊天、電子郵件和電話提供。深受 Forever21、NewEgg、東芝等用戶以及全球最大的汽車製造商的信賴。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell 的 TMS 平台是一個全面的運輸管理解決方案，可協助各種規模的企業簡化運輸營運、降低成本並提高效率。借助 Shipwell 的 TMS，企業可以在單一平台上管理所有運輸模式，包括卡車運輸、鐵路、空運和海運，從而提供供應鏈的統一視圖。 Shipwell 的 TMS 平台提供廣泛的功能，包括： 承運商管理：根據承運商的費率、容量和服務水平，輕鬆管理和從綜合承運商網路中選擇承運商。路線優化：根據成本、運輸時間和交貨要求等各種標準優化運輸路線。貨件可見性：即時了解您的貨件，從提貨到交付，並追蹤所有運輸方式的貨件。運費審核和付款：自動化貨運發票審核和付款流程，確保開立發票準確，降低多收費用的風險。報告和分析：存取全面的報告和分析以監控運輸支出、承運商績效和其他關鍵指標。 Shipwell 的 TMS 平台還具有高度可自訂性，可讓企業根據其特定需求客製化平台並與其現有系統（例如 WMS 和 ERP）整合。透過 Shipwell 的 TMS 平台，企業可以： 提高效率：自動化手動流程、減少錯誤並優化路線，從而實現更快、更有效率的運輸營運。降低成本：優化承運商選擇，減少運輸錯誤，實現運費審核和支付自動化，進而降低運輸成本。增強可見性：即時了解所有運輸方式的所有出貨情況，從而對供應鏈提供更好的控制和透明度
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) 整合：電子商務與批發- Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor 整合：會計與 POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop 整合：運輸與履行 - ShipStation - 2Ship 整合：3PL 合作夥伴 - Logiwa - AMS 履行 - NRI 履行 - Verde 履行
Airhouse
airhouse.io
Airhouse 是高成長 DTC 品牌的履行和物流提供者。我們經營著一個由強大技術連接的全球高效能倉庫網路。以世界最大品牌的效率進行規模化。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完整性和與您的核心記錄系統集成，讓您的財務、庫存和所有其他數據保持最新。 • 我們的目錄和庫存管理功能為您提供無與倫比的控制能力，用於管理所有銷售管道和銷售管道類型的銷售、分配、發布和優化庫存方式，以及跨多個渠道有效管理和規劃您的庫存放置和履行。這是因為能夠將所有線上管道的每個清單和每個可用庫存來源連結到您銷售的每件商品的基本計量單位中的單一主 SKU。 • 我們的訂單管理系統是一個成熟的分散式訂單管理(DOM) 平台，將在以下方面優化每個訂單： • 任何方法（自有庫存或供應商自有、您的DC、經銷商、零售或代發貨商，甚至跨平台）對接） • 任何位置或位置類型 – 3PL、分銷商、多個 DC 甚至跨多個記錄系統。 • 任何包裝（紙箱化）－優化盒子尺寸、數量甚至捆紮，以最大限度地降低運費。 • 任何承運商和服務級別，為您的每個訂單節省資金。您的履行網絡越廣泛，我們能為您節省的錢就越多。 • 多地點庫存規劃 – 透過依照履行地點了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和運輸成本。輕鬆匯總所有渠道的需求，並根據應從每個位置發貨的庫存（而不是從每個位置發貨的庫存）了解 SKU 按位置的真實速度。 • 我們的理想訂單洞察和分析可以模擬您所有電子商務營運的最佳情況，並為您提供如何在現實生活中實現每個訂單的數據！理想的訂單將幫助您就如何最大限度地減少淨利潤損失以及如何最大限度地提高企業電子商務的利潤做出明智的決策——從供應鏈營運到庫存管理、訂單履行和交付。 • 等等，還有更多– 多通路PIM、多幣種全球定價控制、ERP 和WMS 整合、清單生命週期管理、競爭性和自動重新定價、分類控制、工作自動化和控制等等... Etail Solutions 擁有多年來，透過解決一個又一個複雜的現實世界商業問題而成長。我們建構每項特性和功能，以優化客戶的成長能力和獲利規模，並肩負著為每位客戶創造理想商業環境的使命！客戶成功：進入我們的平台僅一年後，客戶的平均成長率為 138%。入駐平台兩年後，客戶平均成長率較第一年末又成長了70%。與第一年年初相比，前兩年客戶的平均成長率為282%。
© 2025 WebCatalog, Inc.