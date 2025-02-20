3PL 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 寮國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
第三方物流 (3PL) 軟體處理運輸和倉儲等外包供應鏈功能。對於沒有自己的倉庫或車隊的公司，3PL 提供者可以代表他們管理這些服務。該軟體允許 3PL 提供者為其客戶規劃、安排和監督供應鏈運營，客戶也可以存取該系統以確保更高的透明度。 雖然一些 3PL 軟體解決方案是專門為外包量身定制的，但其他解決方案可供 3PL 供應商和內部管理自己的供應鏈的公司使用。 3PL 軟體整合在公司更廣泛的供應鏈管理套件中，與運輸管理和倉庫管理系統協同工作。此外，隨著電子商務的興起，3PL軟體越來越需要與電子商務平台整合。
提議新的應用程式
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) 整合：電子商務與批發- Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor 整合：會計與 POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop 整合：運輸與履行 - ShipStation - 2Ship 整合：3PL 合作夥伴 - Logiwa - AMS 履行 - NRI 履行 - Verde 履行
Zenventory
zenventory.com
Zenventory 將為您提供比市場上任何其他解決方案更物有所值的解決方案。這個用戶友好的平台可以無縫管理庫存、履行訂單和處理運輸。每個計劃都包含無限用戶 - 這有多酷？透過我們的多功能解決方案，將您的電子商務、會計、倉庫和運輸集中在一個屋簷下。在我們快速回應的支援團隊的支援下，客製化 Zenventory 以滿足您的獨特需求。最好的部分？所有訂閱均包含技術幫助。讓我們一起簡化您的業務！
OneRail
onerail.com
OneRail 是領先的全通路履行解決方案，將一流的軟體與物流即服務相結合，提供可靠性和速度，幫助企業兌現其交付承諾。 OneRail 擁有由 1,200 萬名駕駛者組成的即時互聯網，可匹配合適的車輛進行正確的配送，從而幫助品牌降低成本並提高容量，從而快速擴展業務。這種人員加平台的方法以美國的 24/7 例外團隊為特色，該團隊保持著 99% 的準時交付率。 OneRail 最近被《Inc.》雜誌評選為2023 年最佳工作場所，在《福布斯》美國最佳創業雇主排行榜上排名第23 位，在Inc. 5000 強中排名第48 位。更多信息，請訪問OneRail.com。
KleverCargo
klevercargo.com
KleverCargo 是一個基於網路的平台，它將航運和運輸公司、倉庫以及需要其服務的公司聯合起來。即時物流交換撮合平台，可實現快速 B2B 預訂、整合文書工作以及在任何裝置上無限制存取。
WarehouseQuote
warehousequote.com
WarehouseQuote 是一個智慧倉儲平台，為快速發展的公司提供靈活且完全託管的解決方案。
It's here
itshere.com
當然，阿米爾。以下是包含供應鏈視覺性和優化的最新回應：It's Here Delivery 是一家專注於供應鏈技術的領先軟體公司。我們提供全面、一體化的平台，旨在簡化電子商務企業、3PL 公司、分銷商和參與最後一哩交付的企業的營運。我們的解決方案包括先進的倉庫管理、交付最佳化、配送管理、供應鏈可視性和自動預約安排。透過無縫 API 集成，我們的平台提高了效率，優化了供應鏈運營，並降低了客戶的成本。
Fulfillrite
fulfillrite.com
訂單履行中最值得信賴的品牌。與感覺像是您團隊的延伸的物流合作夥伴一起提高客戶滿意度並更快地擴展您的業務。服務包括當日發貨、即時訂單和庫存追蹤、專門的客戶服務以及基於數量的折扣。
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP 讓物流變得簡單，只需登入一次即可進行所有運輸管理，包括包裹、零擔、TL、海運和國際空運的入庫和出庫貨運管理。 FreightPOP 可以無縫整合到您目前的技術堆疊（ERP、WMS、CRM），並且可以根據您現有的工作流程和流程進行高度可配置，無需數月的上手時間。透過與 300 多家承運商、ERP、WMS 和費率市場的連接，輕鬆獲得最佳費率並優化運輸流程。一流的客戶支援 - 透過聊天、電子郵件和電話提供。深受 Forever21、NewEgg、東芝等用戶以及全球最大的汽車製造商的信賴。
Shipwell
shipwell.com
Shipwell 的 TMS 平台是一個全面的運輸管理解決方案，可協助各種規模的企業簡化運輸營運、降低成本並提高效率。借助 Shipwell 的 TMS，企業可以在單一平台上管理所有運輸模式，包括卡車運輸、鐵路、空運和海運，從而提供供應鏈的統一視圖。 Shipwell 的 TMS 平台提供廣泛的功能，包括： 承運商管理：根據承運商的費率、容量和服務水平，輕鬆管理和從綜合承運商網路中選擇承運商。路線優化：根據成本、運輸時間和交貨要求等各種標準優化運輸路線。貨件可見性：即時了解您的貨件，從提貨到交付，並追蹤所有運輸方式的貨件。運費審核和付款：自動化貨運發票審核和付款流程，確保開立發票準確，降低多收費用的風險。報告和分析：存取全面的報告和分析以監控運輸支出、承運商績效和其他關鍵指標。 Shipwell 的 TMS 平台還具有高度可自訂性，可讓企業根據其特定需求客製化平台並與其現有系統（例如 WMS 和 ERP）整合。透過 Shipwell 的 TMS 平台，企業可以： 提高效率：自動化手動流程、減少錯誤並優化路線，從而實現更快、更有效率的運輸營運。降低成本：優化承運商選擇，減少運輸錯誤，實現運費審核和支付自動化，進而降低運輸成本。增強可見性：即時了解所有運輸方式的所有出貨情況，從而對供應鏈提供更好的控制和透明度
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket 是貨運公司的 ERP 軟體。 Rose Rocket 是排名第一、屢獲殊榮的一體化運輸管理系統 (TMS)，可協助數千家卡車運輸和物流公司（經紀人、承運商和托運人）簡化和自動化其業務。 Rose Rocket 是Unigroup、United Van Lines、Gulf Relay、Canada Cartage、Mayflower 等數千家公司的首選運輸管理軟體(TMS)，可最大限度地提高收入和訂單效率、為客戶提供最優惠的價格、無縫調度、最大化ELD 追蹤和追蹤可見性，最大限度地縮短兌現時間，並與現有的工作流程整合安全地整合。
Shipedge
shipedge.com
ShipEdge是一種可自動化複雜電子商務操作的模塊化和可擴展的解決方案。 ShipEdge完全基於網絡，其主要模塊是訂單管理和倉庫管理系統，可自動化電子商務操作。我們幫助公司創建有效的訂單履行管理一個或多個倉庫（履行網絡）。其他模塊包括回報和交易所，多運輸運輸，供應管理，多渠道集成，訂單路由，3PL帳單，移動WMS應用程序等等。 Shipedge的訂單管理解決方案（OMS）將所有可能的庫存來源連接到許多在線銷售渠道。 ShipEdge將訂單路由到最佳的庫存地點，決定在商店運輸或取貨，履行中心或合作夥伴倉庫之間，包括管理分銷中心之間的交叉碼頭轉移。其他模塊包括供應商管理，庫存預測。 Shipedge降低了庫存和運輸成本，同時改善了您的客戶體驗。 Shipedge的綜合倉庫管理系統（WMS）是為運營多租戶運營的電子商務履行中心而設計的。它包括條形碼技術，智能手機移動應用程序，項目管理，包裝算法，全面的回報和交易所，運輸費用商店，地段/序列＃/到期控制等等。 Shipedge使用尖端的網絡和無線技術來簡化和簡化操作消除錯誤，優化空間利用並降低人工成本。 ShipEdge是最全面的OMS和WMS解決方案，用於簡化和自動化複雜的電子商務操作。
Airhouse
airhouse.io
Airhouse 是高成長 DTC 品牌的履行和物流提供者。我們經營著一個由強大技術連接的全球高效能倉庫網路。以世界最大品牌的效率進行規模化。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完整性和與您的核心記錄系統集成，讓您的財務、庫存和所有其他數據保持最新。 • 我們的目錄和庫存管理功能為您提供無與倫比的控制能力，用於管理所有銷售管道和銷售管道類型的銷售、分配、發布和優化庫存方式，以及跨多個渠道有效管理和規劃您的庫存放置和履行。這是因為能夠將所有線上管道的每個清單和每個可用庫存來源連結到您銷售的每件商品的基本計量單位中的單一主 SKU。 • 我們的訂單管理系統是一個成熟的分散式訂單管理(DOM) 平台，將在以下方面優化每個訂單： • 任何方法（自有庫存或供應商自有、您的DC、經銷商、零售或代發貨商，甚至跨平台）對接） • 任何位置或位置類型 – 3PL、分銷商、多個 DC 甚至跨多個記錄系統。 • 任何包裝（紙箱化）－優化盒子尺寸、數量甚至捆紮，以最大限度地降低運費。 • 任何承運商和服務級別，為您的每個訂單節省資金。您的履行網絡越廣泛，我們能為您節省的錢就越多。 • 多地點庫存規劃 – 透過依照履行地點了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和運輸成本。輕鬆匯總所有渠道的需求，並根據應從每個位置發貨的庫存（而不是從每個位置發貨的庫存）了解 SKU 按位置的真實速度。 • 我們的理想訂單洞察和分析可以模擬您所有電子商務營運的最佳情況，並為您提供如何在現實生活中實現每個訂單的數據！理想的訂單將幫助您就如何最大限度地減少淨利潤損失以及如何最大限度地提高企業電子商務的利潤做出明智的決策——從供應鏈營運到庫存管理、訂單履行和交付。 • 等等，還有更多– 多通路PIM、多幣種全球定價控制、ERP 和WMS 整合、清單生命週期管理、競爭性和自動重新定價、分類控制、工作自動化和控制等等... Etail Solutions 擁有多年來，透過解決一個又一個複雜的現實世界商業問題而成長。我們建構每項特性和功能，以優化客戶的成長能力和獲利規模，並肩負著為每位客戶創造理想商業環境的使命！客戶成功：進入我們的平台僅一年後，客戶的平均成長率為 138%。入駐平台兩年後，客戶平均成長率較第一年末又成長了70%。與第一年年初相比，前兩年客戶的平均成長率為282%。
Transporeon
transporeon.com
Transporeon 是運輸和物流的生命、呼吸和夢想。我們的運輸管理平台為世界上最有經驗的托運人、貨運代理、承運人、零售商和收件者網路提供支援。借助我們的應用中心，您可以數位化端到端運輸管理流程（從採購到結算）以及其間的一切。加入最全面的物流網絡，擁有 1,300 多家互聯托運商、145,000 多家承運商和 100 多家零售商。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
Flowspace
flow.space
Flowspace 為獨立履行提供動力。該公司基於雲端的 OmniFlow 軟體提供對庫存、訂單和履行活動的即時可見性，將所有訂單來源集中在一個儀表板中。 Flowspace 整合在全國超過 150 個履行中心的彈性網路中，使品牌能夠跨通路提供高效、可靠的履行，並實現盈利和規模化。
uShip
uship.com
uShip 將您與我們的承運商網路連接起來，為您的貨件提供競爭，從而使摩托車、船隻和其他大型物品的運輸變得快速且經濟實惠。
FarEye
fareye.com
FarEye 的交付管理平台將交付轉變為競爭優勢。零售、電子商務和第三方物流公司利用 FarEye 獨特的編排、即時可見性和品牌客戶體驗組合來簡化複雜的最後一哩交付物流。 FarEye 平台使企業能夠提高消費者忠誠度和滿意度、降低成本並提高營運效率。 FarEye 的產品面向訂單到門配送過程中的關鍵領域，有效執行最後一哩配送流程，確保無縫的消費者體驗： 運送：滿足客戶所在位置，提供靈活的配送選項。優化多承運商支援的交付，以實現最高效率和準時交付效能。追蹤：在整個訂單到交付過程中提供即時的貨運等級可見性，避免延誤和中斷。路線：透過基於動態限制的路線規劃和調度，使交付更有利可圖。執行：加速交叉轉運和司機操作，從而加快交付中心或倉庫的操作速度。體驗：在整個購買前和購買後流程中提供品牌化、差異化的客戶體驗 - 從訂單追蹤和安排，到交貨通知，再到退貨和換貨。 FarEye 平台為品牌商、托運商和承運商提供滿足業務需求、遵守永續發展措施以及充滿信心和信任地解決中斷所需的敏捷性、靈活性和可擴展性。 FarEye 的技術提供透明度和適應性，可簡化最後一哩物流的巨大複雜性，同時每次都能按時交付您的包裹。每個以客戶為中心的企業都必須轉型為分銷和物流公司。這就是 Dominoz、Gordon Food Services、Tata Steel、Hilti、Bluedart、Helofresh 等全球領先企業以及超過 150 個品牌委託 FarEye 提供最後一哩營運和客戶交付體驗的原因。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk 遵循一個獨特的指導原則：透過技術驅動的履行解決方案幫助電子商務品牌擴大規模，使創業家能夠減輕壓力並實現更大成長。我們在美國、加拿大、墨西哥和歐洲擁有 12 個最先進的設施，擁有 2,000 多名團隊成員。我們是美國發展最快的 DTC、B2B 和零售履行第三方物流提供商 (3PL)，專門致力於促進各種規模和垂直領域的電子商務品牌的持續成長。欲了解更多信息，請訪問 https://www.shipmonk.com
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使用 ShipHero 快速電子商務運輸成本更低 無論您是想擺脫運行自己的倉庫的麻煩，還是想更好、更有效率地運行自己的倉庫，ShipHero 都有一個解決方案。您是否在尋找： 99%+ 的運輸準確度 運輸速度加快 30% 倉庫成本降低 35% 揀貨量增加 3 倍 |船英雄
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ShipBob 是一個全球配送平台，支援 7,000 多個電子商務品牌，在美國、加拿大、英國、歐盟和澳洲擁有 30 多個配送中心的全球網路。我們實際儲存商家的貨物，然後根據其獨特的規格在收到訂單的當天挑選、包裝和出貨。我們專有的履行平台允許品牌管理、編輯和客製化訂單，追蹤任何地點的即時庫存水平，接收重新訂購通知，並推動更好的全通路購物者體驗。 ShipBob 支援一系列自訂功能，包括：跨境訂單履行、碳中和運輸、B2B 擴展、100% 覆蓋 2 天送達以及自訂拆箱體驗。
Greenscreens.ai
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LSP 市場的智慧定價。 Greenscreens.ai 是為希望贏得更多業務並獲得更多利潤的經紀人和 3PL 創建的！