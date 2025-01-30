3PL 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

Etail Solutions

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Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完整性和與您的核心記錄系統集成，讓您的財務、庫存和所有其他數據保持最新。 • 我們的目錄和庫存管理功能為您提供無與倫比的控制能力，用於管理所有銷售管道和銷售管道類型的銷售、分配、發布和優化庫存方式，以及跨多個渠道有效管理和規劃您的庫存放置和履行。這是因為能夠將所有線上管道的每個清單和每個可用庫存來源連結到您銷售的每件商品的基本計量單位中的單一主 SKU。 • 我們的訂單管理系統是一個成熟的分散式訂單管理(DOM) 平台，將在以下方面優化每個訂單： • 任何方法（自有庫存或供應商自有、您的DC、經銷商、零售或代發貨商，甚至跨平台）對接） • 任何位置或位置類型 – 3PL、分銷商、多個 DC 甚至跨多個記錄系統。 • 任何包裝（紙箱化）－優化盒子尺寸、數量甚至捆紮，以最大限度地降低運費。 • 任何承運商和服務級別，為您的每個訂單節省資金。您的履行網絡越廣泛，我們能為您節省的錢就越多。 • 多地點庫存規劃 – 透過依照履行地點了解 SKU 的理想需求，最大限度地降低履行和運輸成本。輕鬆匯總所有渠道的需求，並根據應從每個位置發貨的庫存（而不是從每個位置發貨的庫存）了解 SKU 按位置的真實速度。 • 我們的理想訂單洞察和分析可以模擬您所有電子商務營運的最佳情況，並為您提供如何在現實生活中實現每個訂單的數據！理想的訂單將幫助您就如何最大限度地減少淨利潤損失以及如何最大限度地提高企業電子商務的利潤做出明智的決策——從供應鏈營運到庫存管理、訂單履行和交付。 • 等等，還有更多– 多通路PIM、多幣種全球定價控制、ERP 和WMS 整合、清單生命週期管理、競爭性和自動重新定價、分類控制、工作自動化和控制等等... Etail Solutions 擁有多年來，透過解決一個又一個複雜的現實世界商業問題而成長。我們建構每項特性和功能，以優化客戶的成長能力和獲利規模，並肩負著為每位客戶創造理想商業環境的使命！客戶成功：進入我們的平台僅一年後，客戶的平均成長率為 138%。入駐平台兩年後，客戶平均成長率較第一年末又成長了70%。與第一年年初相比，前兩年客戶的平均成長率為282%。