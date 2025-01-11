3D列印軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

BuildBee

buildbee.com

基於雲端的切片和控制軟體，具有整合的區塊編碼環境、餅乾切割機產生器和光刻機產生器等基本建模功能以及簡化的工作流程。它具有一些漂亮的功能，例如用於損壞檔案的自動修復工具、用於將大型模型分解為可列印部分的分割工具（帶有自動生成的連接器）、詳細的G 程式碼檢視器、即時攝影機回饋和作業佇列。它使用機器學習來指導每個模型的「適印性」。工作流程非常簡單易學，但仍具有詳細設定控制的選項。它提供非常好的、一致的列印結果，並適用於大多數 FFF 印表機和一些 SLA。它非常適合家庭、教育或企業使用，具有車隊和群組管理工具以及完全遠端或桌面連接的選項。設定印表機一次，然後從 Android 應用程式或任何瀏覽器遠端執行和監控它。