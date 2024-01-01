3D列印軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 古巴

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
3D 列印軟體使用 3D 列印機將數位藍圖轉換為實體對象，作為將 3D 建模軟體的設計轉換為可列印資料的中介。這涉及將複雜的模型分解為可管理的部分，使印表機能夠精確地逐層建立物件。 3D 列印軟體值得注意的功能包括為突出元件產生支撐結構，這可能會單獨挑戰印表機的功能。此外，可自訂的填充圖案提供了多種設計來填充物體的內部空間，從而可以控制最終印刷品的強度和堅固性。這些功能提高了列印物件的品質和耐用性。 該軟體與各種 3D 設計工具無縫集成，簡化了設計的傳輸。它對於相容性和準確性至關重要，它提供了材料設定和印表機校準選項。此外，預覽和模擬功能可以在開始列印過程之前主動識別潛在問題，確保更順暢的操作和更好的結果。
提議新的應用程式
Tinkercad
tinkercad.com
Tinkercad 是一款面向大眾的簡單線上 3D 設計和 3D 列印工具。無論您是設計師、愛好者、教師還是孩子，您都可以使用 Tinkercad 製作玩具、原型、家居裝飾、Minecraft 模型、珠寶 - 清單確實無窮無盡！
Onshape
onshape.com
Onshape 正在幫助最具創新精神的公司更快地設計出更好的產品。 Onshape 是唯一將 CAD、資料管理和分析整合在一個平台中的雲端原生產品開發解決方案。 Onshape 是雲端原生 CAD 和 PDM 領域的領導者，也是唯一充分利用雲端提供的所有優勢的系統。 Onshape 消除了基於文件的 CAD 常見的版本控制問題和資料遺失問題，使團隊能夠加快上市時間並取悅客戶。如今，Onshape 已成為全球成長最快的 CAD/PDM 產品開發平台，其成長速度是 CAD 產業整體成長速度的 7 倍。 Onshape 在全球擁有超過 400 萬用戶，全球領先的公司依靠 Onshape 來簡化和優化...
OctoPrint
octoprint.org
OctoPrint 是 3D 列印機的快速 Web 介面。
SelfCAD
selfcad.com
問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官
Shapeways
shapeways.com
Shapeways 是領先的平台，透過使用 3D 列印進行設計、製造和銷售的服務重新定義產品創造。
Jiga
jiga.io
採購製造零件是一個非常手動且耗時的過程。由於透過電子郵件和電子表格與供應商不斷來回溝通，供應鏈變得效率低、緩慢且容易出錯。 Jiga 讓購買零件變得快速、輕鬆。使用Jiga，您可以： - 找到合適的經過審查的供應商- 直接與他們溝通- 消除報價和訂購方面的摩擦- 跟踪報價、零件、修訂和訂單支持的製造服務包括CNC 加工、3D 打印、鈑金、注塑、客製化PCB 和更多的。
Altair One
altairone.com
Altair One™ 提供對模擬和數據分析技術以及可擴展 HPC 和雲端資源的動態、協作訪問，所有這些都集中在一個地方。
BuildBee
buildbee.com
基於雲端的切片和控制軟體，具有整合的區塊編碼環境、餅乾切割機產生器和光刻機產生器等基本建模功能以及簡化的工作流程。它具有一些漂亮的功能，例如用於損壞檔案的自動修復工具、用於將大型模型分解為可列印部分的分割工具（帶有自動生成的連接器）、詳細的G 程式碼檢視器、即時攝影機回饋和作業佇列。它使用機器學習來指導每個模型的「適印性」。工作流程非常簡單易學，但仍具有詳細設定控制的選項。它提供非常好的、一致的列印結果，並適用於大多數 FFF 印表機和一些 SLA。它非常適合家庭、教育或企業使用，具有車隊和群組管理工具以及完全遠端或桌面連接的選項。設定印表機一次，然後從 Android 應用程式或任何瀏覽器遠...
Fictiv
fictiv.com
Fictiv 是一款用於客製化製造的作業系統，可讓機械零件的採購和供應變得更快、更輕鬆、更有效率。我們的智慧系統在一流營運人才的支持下，在全球範圍內精心策劃了一個由經過嚴格審查和管理的合作夥伴組成的網絡，以實現從報價到交付的快速、高品質的製造。迄今為止，Fictiv 已為早期公司和大型企業製造了超過 2000 萬個零件，幫助他們敏捷創新並更快地將產品推向市場。