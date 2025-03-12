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3D 建模軟體包含旨在創建物件或角色的基本三維模型的程式。這些工具通常包括附加功能，例如用於添加紋理、照明和顏色的 3D 繪畫，從而能夠創建詳細且逼真的模型。模型完成後，可以使用 3D 渲染和動畫工具對其進行動畫處理並使其栩栩如生。 電視和電影、遊戲、行銷和虛擬實境等行業的項目越來越依賴這些 3D 工具。平面設計師可以直接將未渲染的 3D 模型用於網站和媒體劇照。但是，專為建築設計、土木工程或其他 CAD 相關功能而設計的軟體不屬於 3D 建模軟體。
提議新的應用程式
Vectary
vectary.com
Vectary是一個在線平台，用於創建和管理3D設計和增強現實內容，支持團隊協作和多種文件格式導入導出。
Artflow
artflow.ai
Artflow是一款輕鬆創作視覺內容的數字繪畫應用，適合初學者與專業藝術家，提供多樣的繪圖工具與自定義選項。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS是一款3D計算機輔助設計（CAD）軟體，提供產品設計、模擬和數據管理等功能，適用於各種行業。
SelfCAD
selfcad.com
SelfCAD是一款基於Web的3D建模軟體，簡化3D模型創建與編輯，支持多種工具與功能，適合初學者及專業設計師使用。
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim是一款AI工具，將2D圖像轉換為3D模型，主要用於遊戲、AR/VR和電子商務。用戶可上傳圖像以生成和下載3D資產。
Coohom
coohom.com
Coohom是一個3D室內設計平台，使用戶能夠快速創建房間設計和平面圖，並以高解析度進行可視化和計劃。
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me是一個跨遊戲的3D化身平台，使用自拍創建化身，並可在600多個兼容的應用和遊戲中使用。
Modsy
modsy.com
Modsy是一個在線室內設計服務平台，提供3D可視化和定制設計方案，幫助用戶重新佈置生活空間。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX是一個免費的3D設計協作平台，用戶可在線合作，無需編碼即可創建Web3D、AR和VR體驗。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab是一款高效的3D雕刻應用，專為虛擬現實設備設計，用戶可以在3D空間中創建詳細的數字模型和概念。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview是一款基於人工智慧的軟體，幫助客戶設計理想的空間，顯示選擇瓷磚的3D效果，並允許客戶合併多種瓷磚。
Imagine.io
imagine.io
Imagine.io 是一款網頁平台，讓用戶輕鬆創造高品質的3D產品視覺，以提升電商轉換率，節省時間和成本。
VREE Labs
vree.ai
VREE Labs 應用程式利用生成3D技術，自產品頁圖片快速生成高保真3D模型，降低成本和時間，方便用戶無需專業技術即可使用。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io 是一個雲端建築工地物流平台，提供快速簡便的工作流程、強大的序列模擬功能及即時協作。
Avataar
avataar.ai
Avataar是一個利用AI技術生成高質量視頻的平台，簡化視頻製作並保證品牌安全，適用於各種行業的數字營銷需求。
Trendspek
trendspek.com
Trendspek是一個雲端資產建模和分析平台，將數據轉換為可互動的3D數字雙胞胎，讓用戶遠程檢查資產狀況並獲取深入見解。
Quixel
quixel.com
Quixel是一款3D內容創建的工具，提供高質量紋理和模型，支援遊戲開發和建築可視化，簡化工作流程。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一個雲端平台，提供安全的 3D 設計檢視、分享及回饋功能，支援各種裝置與 3D 檔案格式，便於團隊協作。
Prontto
prontto.co
Prontto 是一款提供專業設計服務的應用，可以在 24 小時內交付，並以按需付款的方式，方便地管理您的請求。
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