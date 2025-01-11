3D 建模軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 巴基斯坦

Vectary

vectary.com

Vectary 是一個用於建立互動式 3D 設計的平台，可激發、教育和解決問題。無需下載，無需代碼 - 一切都在瀏覽器中。功能強大且經過改進的 3D 工作流程，用於連接想法、流程和人員之間的點。 Vectary 在工業設計師Michal Koor 和屢獲殊榮的軟體開發人員Pavol Sovis 兩位企業家的領導下，於2016 年獲得了Blue Yard Capital 的種子輪投資，並於2020 年獲得了EQT Vectures 的種子輪投資。 為現實世界打造沉浸式體驗。透過 Vectary Web AR 和功能齊全的 3D 設計工具，在所有平台上將 3D 和擴增實境內容發佈到任何網站。線上團隊協作進行專案。 在線的 可隨時隨地存取 - 每個模型都是在瀏覽器中建立並保存在您公司帳戶下的雲端。 易於使用的工具 VECTARY 憑藉簡化的使用者介面，瞄準了想要進入 3D 設計並期望快速獲得專業外觀結果的使用者群體。 百萬資產的圖書館 免費的 3D 場景、模型和材質，讓您不必從頭開始。只需透過拖放即可組裝您的第一個場景，並在幾分鐘內獲得真實的輸出。 逼真渲染 照片級真實感渲染 - Vectary Photon 讓您可以在瀏覽器中查看路徑追蹤、基於物理的渲染輸出，而無需花幾天時間學習如何正確設定。 WEB AR 檢視器和配置器 在擴增實境中立即預覽您的設計或將您的 3D 模型嵌入到網站上，就像 YouTube 影片一樣簡單。透過 Vectary Viewer API，使用自訂材質、動畫和形狀建立互動式 3D 配置器。 AR 預覽無需安裝額外的應用程式。 合作 Vectary 檔案僅在線上提供，因此整個團隊始終可以看到最新版本，可以透過 3D 註釋提供回饋，或者可以繼續同事的工作。在類似谷歌驅動器的儀表板中管理一切。 進出口 匯入和轉換 60 多種 3D 檔案格式（包括 CAD 檔案），在幾秒鐘內匯出為 AR 就緒檔案。 Vectary 匯出支援 USDZ、GLTF 等。使用 Vectary 3D 編輯工具在此過程中優化您的幾何形狀。 Sketch 和 Figma 插件 Figma 和 Sketch 的自訂 3D 模型和元素 - 在您最喜歡的工具中使用 3D 模型和元素。設定您想要的任何視圖。建立您自己的模型和 3D 元素。