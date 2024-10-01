3D 建模軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

TilesView

tilesview.ai

Tilesview 是一款基於人工智慧的軟體，可協助客戶為其空間創建理想的設計。它顯示任何具有選定圖塊的房間的 3D 視圖。它提供各種類別的各種房間預覽。為了獲得最好的公司品牌，它允許客戶在製作或創建房間預覽時使用他們的公司徽標。將 TilesView 整合到網站中非常簡單，並為客戶提供了一個額外的工具來做出有關客戶產品的決策。其技術可以輕鬆上傳瓷磚設計，以擴大客戶的產品組合以供客戶展示。它可以幫助客戶製作不同的佈局和圖案，透過建立預覽來製作他們喜歡的設計。只需將兩個或多個瓷磚混合在一起即可。在房間預覽中，客戶可以將光面瓷磚視為啞光錶面，以便客戶可以自由發揮想像力。將房間預覽儲存為圖像或 PD...