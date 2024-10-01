3D 建模軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
3D 建模軟體包含旨在創建物件或角色的基本三維模型的程式。這些工具通常包括附加功能，例如用於添加紋理、照明和顏色的 3D 繪畫，從而能夠創建詳細且逼真的模型。模型完成後，可以使用 3D 渲染和動畫工具對其進行動畫處理並使其栩栩如生。 電視和電影、遊戲、行銷和虛擬實境等行業的項目越來越依賴這些 3D 工具。平面設計師可以直接將未渲染的 3D 模型用於網站和媒體劇照。但是，專為建築設計、土木工程或其他 CAD 相關功能而設計的軟體不屬於 3D 建模軟體。
提議新的應用程式
Vectary
vectary.com
使用 Vectary Web AR 檢視器和 3D 產品配置器為電子商務網站建立身臨其境的體驗。在所有行動平台（iOS 和 Android）上將 3D 和擴增實境內容發佈到任何網站。讓網站訪客一鍵即可在擴增實境中預覽產品 - 無需安裝額外的應用程式。優點： - 無需編碼技能 - 實施簡單 - 相容於所有電子商務平台 - 無需安裝額外的應用即可獲得 AR 體驗 - 自動 AR 優化 - 素材庫 - 可自訂的 API
Artflow
artflow.ai
Artflow 讓使用者在人工智慧的幫助下產生視覺內容。我們堅信創造力的解放行為，並希望允許任何人製作並與世界分享他們的創作，在積極的環境中進行實驗並透過這種新穎的媒介表達自己。
KAEDIM
kaedim3d.com
Kaedim 是一款由人工智慧驅動的工具，可將 2D 影像轉換為 3D 模型。它的開發重點是遊戲、AR/VR、電子商務和 3D 列印產業，有助於從照片中交付可立即投入生產的 3D 資產。 該工具的工作原理是用戶上傳他們需要的模型的圖像或描述。然後 Kaedim 的人工智慧開始根據這些輸入創建模型。 初始模型生成後，將由 Kaedim 藝術家進行審查和完善過程，以確保最佳品質。完成的模型即可下載。 Kaedim 的工具對於加快資產開發時間表特別有用。它還包括一個提供多種即用型 3D 資產選擇的市場。 Kaedim 旨在確保輸出符合行業標準，並且是透過與藝術家密切合作而建造的。 Kaedi...
Coohom
coohom.com
3D 渲染和產品視覺化軟體，具有強大的 AR 和 VR 功能，專用於室內設計、家居裝飾、廚房和浴室、酒店、照明、家居裝修、改造和建築！將零售、製造和電子商務轉變為令人難以置信的購買體驗，並顯著提高您的企業的銷售成長和行銷轉換率，卓越的3D 渲染和產品視覺化一站式服務，提供令人驚嘆的CGI解決方案和沈浸式擴增實境來優化大規模的工作效率和設計品質！全球每天有超過 800 萬設計師和 35,000 家企業在使用 Coohom，我們是一個值得信賴的社群！
SelfCAD
selfcad.com
問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 軟體工具，可讓您建立、模擬、發布和管理資料。 SOLIDWORKS 產品易於學習和使用，可協助您更好地設計產品。
Ready Player Me
readyplayer.me
Ready Player Me 是一個虛擬宇宙的跨遊戲虛擬形象平台。它可以讓您創建帶有自拍照的 3D 頭像，並在 600 多個相容的應用程式和遊戲中使用它。您可以在 VRChat 中探索虛擬世界，在 MeetinVR 中加入會議，或使用 LIV 向您的粉絲直播 - 所有這些都可以透過您在虛擬世界中代表您的個人頭像進行。任何開發人員都可以使用我們的免費頭像 SDK 將 Ready Player Me 整合到他們的應用程式和遊戲中。它與 Unity 和 Unreal Engine 相容，並且在 Web、行動和桌面平台上運作良好。
Modsy
modsy.com
利用 Modsy 的線上室內設計服務改變您的空間。與經驗豐富的室內設計師合作。無限修改。今天就開始吧。
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX 是最強大的免費 3D 設計協作平台，100% 線上。與同事就 3D 專案進行遠端合作，並輕鬆與客戶分享您的工作成果。無需任何程式碼即可快速建立 Web3D、AR 和 VR 體驗。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab 是一款針對虛擬實境裝置進行最佳化的高效 3D 雕刻應用程式。該軟體利用 VR 技術提供身臨其境的直覺式介面，使設計師能夠在 3D 空間中進行雕刻，從而將控制力和創作自由度提升到新的水平。借助 Shapelab，使用者可以輕鬆創建高品質的 3D 資產，用作道具、角色、應用程式、遊戲和虛擬世界的概念，以及數位概念藝術和故事板。 Shapelab 使用多邊形而不是體素，可以雕刻令人驚嘆的、細節豐富且逼真的 3D 資源，並導入和編輯大型複雜的 3D 掃描。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
新的行業標準建築工地物流平台 cmBuilder 透過快速、簡單的基於雲端的工作流程、強大的排序模擬功能和無與倫比的即時協作，使 4D 建築工地物流民主化
Trendspek
trendspek.com
Trendspek 是一個基於雲端的資產建模和分析平台，可將資料（無人機影像、感測器、熱、GPS、BIM、LiDAR）轉換為可透過網路瀏覽器安全存取的互動式 3D 數位孿生。在您的辦公桌上進行目視檢查，以毫米級細節全面了解資產狀況。無需實地考察即可獲取詳細見解。使用強大的工具來分析結構缺陷。並排查看模型以觀察變化。透過密切監控趨勢來增強預測性維護。資產所有者和工程師使用它來最大限度地降低風險並優化工作流程。 - 在數小時而不是數週內檢查資產 - 減少現場人員 - 成本降低高達 90% - 覆蓋 90% 以上的資產（而不是 20% 的代表性檢查）
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基於人工智慧的軟體，可協助客戶為其空間創建理想的設計。它顯示任何具有選定圖塊的房間的 3D 視圖。它提供各種類別的各種房間預覽。為了獲得最好的公司品牌，它允許客戶在製作或創建房間預覽時使用他們的公司徽標。將 TilesView 整合到網站中非常簡單，並為客戶提供了一個額外的工具來做出有關客戶產品的決策。其技術可以輕鬆上傳瓷磚設計，以擴大客戶的產品組合以供客戶展示。它可以幫助客戶製作不同的佈局和圖案，透過建立預覽來製作他們喜歡的設計。只需將兩個或多個瓷磚混合在一起即可。在房間預覽中，客戶可以將光面瓷磚視為啞光錶面，以便客戶可以自由發揮想像力。將房間預覽儲存為圖像或 PD...
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量創造出令人驚嘆的視覺效果。透過 3D 讓您的產品栩栩如生。全部來自您的瀏覽器。 Imagine.io 讓您為商店、社群媒體或任何地方創建高轉換率的產品視覺效果。
VREE Labs
vree.ai
在VREE Labs，我們的使命是透過我們的生成3D 技術改變電子商務格局- 透過開發由AI 和技術支援的3D 建模解決方案，將產品頁面中的少量圖像無縫轉換為AR/VR 商務的3D模型。我們的方法可將成本和時間降低 99%，並最大限度地提高投資回報率。 我們的目標是： 1.節省您的時間和成本， 2.消除手動流程， 3. 為您省去後勤方面的麻煩， 4. 製作一個易於使用的 DIY 工具，而不是尋求第三方專業知識。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一個用於安全檢視、分享和接收 3D 設計回饋的雲端平台。它被產品和專案經理、工程師、設計師、行銷人員、自由工作者和客戶使用；這是單一事實來源。借助 Sibe，使用者可以與模型互動、對特定細節發表評論、從團隊獲取回饋、比較不同版本等等。它可以在任何地方的任何設備上訪問，並且支援所有常見的 3D 文件格式。
Avataar
avataar.ai
Avataar 正在利用空間敘事的力量徹底改變產業，透過實現人工智慧驅動的生成視覺體驗進入視覺發現的新時代。其全球首個以人工智慧為主導的電腦視覺平台採用深度學習方法，為不同的企業、品牌和使用者創造互動體驗。 Avataar 擁有 10 多項專利，並擔任 Khronos 3D 商務部主席，處於推動神經創新並為制定可互通行業標準做出貢獻的前沿。該公司與Khronos、Nvidia、Meta、Google、AWS 等主要利益相關者以及藍籌投資者（紅杉資本和Tiger Global）的戰略合作夥伴關係，突顯了其致力於在全球範圍內推動革命性轉變、重新構想產品體驗和前所未有的視覺發現。
Prontto
prontto.co
Prontto 讓您可以在短短 24 小時內輕鬆交付專業設計。我們用即用即付的方式取代昂貴的內部團隊和不可靠的自由工作者。只需花費一小部分價格即可享受所有便利。它是完全非同步的，您可以邀請無限的團隊成員來管理您的請求儀表板！我們的客戶所進行的活動需要豐富的經驗、精確度、知識和培訓；員工流動率和與適應時間相關的成本對其業務構成威脅。我們幫助他們減少與招募、設備和辦公空間相關的間接費用。
Quixel
quixel.com
Quixel Suite 是迄今為止最容易使用的紋理工具集，能夠大幅加快管道和傳統工作流程。