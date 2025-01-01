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最受歡迎 最近新增 360回饋工具軟體 - 最受歡迎的應用程式

360 度回饋工具旨在簡化進行 360 度審核的流程，其中包括收集員工、經理和直接下屬的回饋。這些工具在績效審核週期中特別有用，可以有效地收集組織內各個層級的見解。審核者可以提供有關同事的工作績效、經理的領導風格或整體工作經驗的回饋。這些工具通常由人力資源部門管理，有助於跨團隊分發 360 度調查。它們幫助雇主評估員工對各種問題的看法，例如工作場所多元化、管理能力和值得的團隊成員。最終，360 回饋工具透過為員工和經理提供可能無法透過標準業務互動傳達的寶貴觀點來促進改進。