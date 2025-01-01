360回饋工具軟體 - 最受歡迎的應用程式

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360 度回饋工具旨在簡化進行 360 度審核的流程，其中包括收集員工、經理和直接下屬的回饋。這些工具在績效審核週期中特別有用，可以有效地收集組織內各個層級的見解。審核者可以提供有關同事的工作績效、經理的領導風格或整體工作經驗的回饋。這些工具通常由人力資源部門管理，有助於跨團隊分發 360 度調查。它們幫助雇主評估員工對各種問題的看法，例如工作場所多元化、管理能力和值得的團隊成員。最終，360 回饋工具透過為員工和經理提供可能無法透過標準業務互動傳達的寶貴觀點來促進改進。
提議新的應用程式
Keka HR
keka.com
Keka HR 是一款人力資源管理軟體，提供薪資管理、出勤跟踪、績效監控等功能，以簡化企業人力資源流程。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Valence
valence.co
Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一個調查平台，提供多渠道的客戶和員工體驗調查工具，並支持實時反饋和多語言調查。
Macorva
macorva.com
Macorva是一個AI驅動的平台，幫助企業管理績效、反饋和顧客滿意度，整合數據和分析，提升員工和顧客體驗。
Slidergap
spidergap.com
Slidergap是一個線上工具，用於創建和運行360°反饋評估，幫助個人發展，提供員工反饋報告和發展計劃。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一個專為員工反饋設計的平台，支持匿名反饋收集及360度評估，並能整合HRIS系統，以促進員工參與和發展。
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 是一款幫助地方政府獲取關鍵洞察的應用，提升決策效率，促進社區與員工的互動和服務改進。
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一個整合 Slack 的平台，提供 360° 評估、認可、公司價值與 eNPS 調查，協助新創簡化績效管理和增強員工參與感。
Klaar
klaarhq.com
Klaar是一個B2B SaaS平台，專注於績效管理、目標設定、360度反饋和員工參與，幫助企業提升團隊表現和留才。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套全面的工具，幫助企業管理員工生命周期，包括入職、收集反饋、文檔管理及目標規劃。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，提供可視化的團隊開發進度和代碼審查，透過即時數據提升軟件開發流程的透明度。
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro是一個線上評估平台，可自動生成個性化報告，幫助用戶創建互動調查，提升用戶參與度及數據收集。
TruScore
truscore.com
TruScore 應用程式提供 360 度回饋的設計與管理服務，可以使用您的內容或我們的內容，並提供高級服務與客製化選項。