360回饋工具軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 塔吉克

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360 度回饋工具旨在簡化進行 360 度審核的流程，其中包括收集員工、經理和直接下屬的回饋。這些工具在績效審核週期中特別有用，可以有效地收集組織內各個層級的見解。審核者可以提供有關同事的工作績效、經理的領導風格或整體工作經驗的回饋。這些工具通常由人力資源部門管理，有助於跨團隊分發 360 度調查。它們幫助雇主評估員工對各種問題的看法，例如工作場所多元化、管理能力和值得的團隊成員。最終，360 回饋工具透過為員工和經理提供可能無法透過標準業務互動傳達的寶貴觀點來促進改進。
提議新的應用程式
JotForm
jotform.com
在全球超過2500萬用戶的信任下，Jotform的強大形式和無代碼工具的套件足以適合小型企業，並且足以適應企業。 Jotform幫助組織從忙碌到使用條件邏輯，接受付款，生成報告，自動化工作流程等表格的工作更少。 Jotform的產品使任何團隊都可以簡化其流程。這些選項是無限的，因為Jotform的10,000個模板，數百個集成和近400個小部件。 Jotform為您的組織提供了解決方案；我們強大的表格完成了！
Keka HR
keka.com
招聘不僅是一步成就，因為它涉及整個旅程的各種複雜階段。找到合適的人才是建立成功的商業環境的墊腳石。因此，Keka將為您提供令人敬畏的功能，例如多平台候選候選採購，技術評估，記分卡等，這些功能將幫助您在Keka的申請人跟踪系統中提供未來的耐心招聘體驗。 Keka HR是一個人的推動者。它可以使人們的流程自動化並幫助建立積極進取的工作場所文化，從而將您的公司從善良轉變為偉大。借助Keka，您可以培養一種適應，發展和規模的高性能文化，從而使您的團隊更加有效。作為中小型企業人力資源技術的領導者，Keka多才多藝，適合所有行業。
Macorva
macorva.com
Macorva的AI驅動平台正在徹底改變企業處理績效管理，反饋和客戶滿意度的方式。它的解決方案匯集了無摩擦反饋，高級分析和人工智能，以將洞察力轉化為有針對性的資源和響應計劃，以幫助組織充分利用其體驗數據。 它沒有陷入數據中，而是使用Radiant AI來騰出時間，並更多地專注於創造有影響力的變化的動作。從將每個員工和經理連接到可靠的下一步，到關閉反饋循環並改善結果，Radiant AI是推動更好的員工和客戶體驗的個人教練。 Macorva EX是一個高級的，AI驅動的員工體驗平台，具有調查，脈衝檢查，訂婚評分，基準測試，駕駛員分析，ENP，360°反饋等。它毫不費力地建立了動態，移動友好的，引人入勝的反饋體驗，並通過自動化的直觀報告解鎖關鍵見解。通過將每個員工和經理連接到關閉反饋循環並改善成果的後續步驟，它花費了更少的時間進行分析，並與Radiant AI一起採取行動。 Macorva Ex具有SMS調查通知和確定出色員工的能力之類的功能，可以更好地管理團隊，認識無聲超級巨星並減輕飛行風險。 Macorva CX提供引人入勝的Omnichannel客戶體驗（CSAT/CES），品牌體驗（淨啟動子得分），產品體驗和數字體驗調查，以捕獲整個客戶旅程中可行的見解。它在幾秒鐘內進行詳細的自定義儀表板，並生成AI報告以發現趨勢並識別異常值。它的高級AI甚至創建了個性化的通信腳本來響應每個單獨的調查。通過移動優先調查，它獲得了更高的響應率，並通過AI生成的社會評論輕鬆提高了在線聲譽。 Macorva CX對客戶的旅程有了更深入的了解，有助於改善他們的體驗和業務。 Macorva MX旨在通過AI生成的資源和所有員工績效數據的集中存儲來簡化管理過程並提高團隊績效。它的平台從數據中聽和學習，結合了公司的目標和文化價值，以自動生成績效評估，開發計劃，OKRS，智能目標等。這些AI生成的功能每年為經理節省100個小時，從而實現了明智的決策和推動績效以實現公司的目標。 Macorva與80多個HRI和CX平台無縫集成，通過自動同步員工和客戶信息來簡化工作流程並簡化數據管理。它的整個接口支持多種語言和完整的本地化。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics Corexm使用了13,000多個品牌和《財富500強》 500強的75％，是最受信任，最聰明，可擴展的多合一平台的體驗管理平台。 Qualtrics Corexm是用於構建，啟動和分析調查研究的基礎研究工具。使用Corexm，您可以將孤立或外包的操作帶入整體的端到端平台，以供您尋求收集和採取行動的所有見解。 Corexm為每個部門提供功能和解決方案，可幫助您在任何地方訪問受眾，以確保您比以往任何時候都更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，也可以使用Qualtrics專家設計的項目（用於品牌，客戶洞察，產品研究或員工經驗），因此您可以在最需要的情況下採取行動。借助Qualtrics Corexm，您可以使每個人都可以捕獲，分析和分享可行的見解，並使用它們來識別或改善現有產品，服務和體驗。現在是時候通過世界上最靈活的現代研究和反饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1）專注於正確的結果，以預測的見解和AI驅動的建議賦予每個決定，以採取正確的行動並改善經驗。這包括AI驅動的文本分析，以了解大規模的開放式反饋，為每個利益相關者報告等等。 2）複雜的研究使創建，自定義和修改任何研究項目在幾分鐘內使用點擊UI，博士學位支持的方法以及由調查科學家設計的100多種問題類型和模板組成的強大庫。所有人都準備使用，無需編碼。 3）通過專門建立的解決方案，工作流程和簡單的協作，推動速度和敏捷性規模訪問整個組織的見解。再加上一個靈活的平台，在組織已經使用的系統中具有無與倫比的集成。 4）節省時間和金錢將您的研究標準化在一個平台上，以為所有受訪者數據構建全面的記錄系統。成為AI的研究專家，為您帶來繁重的工作，提供建議以提高調查質量和兼容性。 5）通過一個統一系統鞏固和簡化研究，該系統將每個人都傾聽，理解和採取反饋和經驗機會的能力集中，深入研究數據，更深入地研究數據，大規模設計個人經驗，並大大提高研究效率。 6）減少具有無與倫比的企業級安全性，合規性和治理功能的風險敞口，Qualtrics Corexm是GDPR，HITRUST，ISO 27001認證和符合FEDRAMP的ISO。 7）通過按需專家擴展帶寬，使您的數據更加努力地為您服務。請我們的研究服務和合作夥伴網絡以設計，分析，報告和受訪者來源提供支持。另外，由於一個完全靈活的參與模型，請盡可能多地使用我們。 關鍵Qualtrics Corexm產品功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查構建器 - 自動XM解決方案 - 可自定義的調查主題 - 完整的協作工具 - 高級調查邏輯 - 配額管理 - 內置的，AI驅動的方法論和問題質量分析（ExpertReview） - AI驅動的分析和智能（Stats IQ＆Text IQ） -Crosstabs - REST API訪問系統集成 - SMS分佈 -WCAG 2.0合規 - 電子郵件和聊天支持
Slidergap
spidergap.com
Spidergap 是一款線上工具，旨在創建和運行 360° 回饋評估，讓個人發展變得輕而易舉！透過以員工為中心的回饋報告，回饋接收者可以快速確定改善優先事項並採取行動。 Spidergap 是擁有 10 到 10,000 名成員的大型或小型組織的首選解決方案，通常是人力資源、學習和發展人員、領導團隊和顧問的首選。創建和管理評估從未如此有趣且用戶友好！ Spidergap 的線上設計器為製作完全可自訂的問卷提供了令人愉悅的拖放體驗。此外，組織還可以透過定製品牌添加自己的風格。回饋報告和個人發展計畫是一種理解的樂趣，讓最終目標始終在眼前。它們清楚地展示了員工的績效結果、最大優勢以及需要額外關懷的領域。 Spidergap 報告還包括同事們關於如何發揮優勢並解決弱點的建議。發展計畫很容易制定，可以由員工自己制定，也可以在經理或教練的幫助下制定，重點關註三到五個選定的改進領域。這些計劃列出了幫助員工達到最佳績效的清晰行動清單。對於那些喜歡細節的人來說，報告的附錄提供了所有回饋的全面細分，包括當前績效、期望績效和改進目標。準備好試試看 Spidergap 了嗎？免費試用並加入個人發展派對！
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow是一個端到端的全渠道體驗管理平台，它捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如NP，離線，聊天，經典和360°調查，這些調查是移動優先，高度吸引力且用戶友好的。會話UI使您的調查能夠提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高40％。 它的主要功能包括： *類似於聊天的調查，從靜態對話切換到動態對話。 *經典調查一次提出一個問題。 *離線調查，可讓您從最遙不可及的地方收集反饋，無網絡。 *脫機調查應用程序，可作為離線數據收集的信息亭。 * NPS調查以一個問題來衡量客戶情緒。 * NPS Word Cloud和情感分析，以獲得對客戶情感的深入視圖。 * 360°評估以評估各種能力的員工績效並製定個人發展計劃。 *多語言調查將您的調查轉化為您選擇的語言。 *廣泛的問題類型，以收集受訪者的各種數據。 *單擊無儀表板和高級報告過濾器，以生成有見地的報告。 *有效的用戶管理以優化您的工作流程。 *白色標籤以自定義調查的每個元素。 *子帳戶在一個父賬戶下獨立管理調查。 *單次登錄只需單擊即可登錄到我們的平台。 * IP限制僅限制帳戶訪問權限，僅訪問受信任的位置和網絡。 *通過重複模式進行調查自動化，以定期評估客戶或員工脈衝。 *跨大量渠道的調查共享，這些渠道最容易共享選項。 *有效的集成，以避免使用多個軟件的麻煩。 *自定義CSS為每個調查添加您自己的個人風格。 *工作流程以使重複任務自動化並提高動作效率。
TruScore
truscore.com
360 度回饋和託管，提供高接觸服務和客製化 - 您的內容或我們的內容。我們協助您設計和管理整個 360 度回饋流程。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Pointerpro
pointerpro.com
PointerPro是一個軟件平台，可創建自動生成個性化報告的在線評估。發現為什麼像Capgemini，EDF和Bare International這樣的顧問和公司與PointerPro自動提供個性化建議。無論目標是擴展業務，產生潛在客戶還是通過自動化節省時間，Pointerpro都可以使您更容易。它可以幫助您將專業知識轉變為可以大規模提供個性化建議的工具。 Pointerpro使您能夠： *通過利用您的專業知識，為客戶帶來更多價值 *通過自動化重複任務並專注於戰略工作來節省時間 *發展業務而無需擴大團隊
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多個組織的領導者和人力資源團隊信任並喜愛 Klaar，將其作為人工智慧驅動的行動系統，結合了持續績效管理、繼任計劃和準備、指導和員工敬業度調查。借助 Klaar，人力資源領導者第一次能夠獲得有助於回答問題的基準外部見解
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一個以新創公司為導向的變革平台，與 Slack 無縫集成，重塑回饋文化。它將 360° 績效評估、評估、認可、公司價值觀和 eNPS 調查等基本工具匯集到一個用戶友好的平台中。透過簡化績效管理並透過與公司價值觀保持一致來培養歸屬感，Feeebee 使新創公司能夠推動成長並正面應對保留挑戰。透過 Feebee，簡化回饋流程、提高員工敬業度，並在當今競爭激烈的商業環境中釋放您的新創公司的全部潛力。
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 致力於幫助議會了解最重要議題的核心。我們的員工和社區洞察平台以洞察力取代猜測，可實現更明智、更快速的決策，以便您的議會可以將資源集中在能發揮最大作用的地方。透過 AskYourTeam，您可以獲得相關且可操作的見解。當您可以衡量這些行動的影響以驗證和慶祝進展或在需要時引導事情回到正軌時。這就是我們幫助議會培育持續改進和有影響力變革的文化的方式。這就是我們每天早上起床的原因。為什麼選擇詢問你的團隊？ 100% 以理事會為中心 - 我們了解如何建立繁榮的社區 一體化解決方案 - 單一、易於使用的平台，可提供社區和員工見解 行動見解 - 發現相關見解 - 專注於最具影響力的行動 - 衡量受到澳洲和紐西蘭50 多個議會信賴的進展。我們的解決方案 員工之聲 透過我們專為議會打造的員工見解平台，深入了解員工的生活體驗。培養高績效、敬業的團隊，讓他們參與制定市議會為社區提供服務的內容和方式。社區聲音輕鬆了解對您社區中的人們來說最重要的事情以及他們對特定問題或計劃的看法，以便您可以設計和提供最能滿足他們需求的議會服務。服務審查使您的服務與不斷變化的社區需求保持一致。服務評論可能會給您緊張的資源帶來另一個負擔。但透過 AskYourTeam，您可以改變理事會根據年度和十年計劃調整服務規劃和交付的方式。優先考慮服務審查，以最好地滿足社區不斷變化的需求，識別提升機會，並衡量您的影響力以推動持續改進。卓越經理 一種行之有效的方法，可以提高理事會的績效並優先考慮能夠產生最大影響的行動。 Excellence Manager 由 Thrive35 開發並由 AskYourTeam 提供支持，可協助理事會根據澳洲商業卓越框架 (ABEF) 評估其績效，該框架是國際公認的促進組織卓越的商業模式。
Spectiv
decisionwise.com
Spectiv是一個專門的平台，可滿足您的員工聆聽需求，從員工參與調查到360度反饋評估。 為什麼要使用Spectiv？ - 無壓力自動化 - 世界一流的報告 - 行業和全球基準測試 - 預先構建的調查/評估模板， - 與您的HRIS集成 - 還有更多