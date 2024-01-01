360回饋工具軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 迦納

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360 度回饋工具旨在簡化進行 360 度審核的流程，其中包括收集員工、經理和直接下屬的回饋。這些工具在績效審核週期中特別有用，可以有效地收集組織內各個層級的見解。審核者可以提供有關同事的工作績效、經理的領導風格或整體工作經驗的回饋。這些工具通常由人力資源部門管理，有助於跨團隊分發 360 度調查。它們幫助雇主評估員工對各種問題的看法，例如工作場所多元化、管理能力和值得的團隊成員。最終，360 回饋工具透過為員工和經理提供可能無法透過標準業務互動傳達的寶貴觀點來促進改進。
提議新的應用程式
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
SurveySparrow
surveysparrow.com
SurveySparrow 是一個端到端全通路體驗管理平台，捆綁了客戶體驗和員工體驗工具，例如 NPS、離線、聊天、經典和 360° 調查，這些工具是行動優先、高度參與且用戶友好的。對話式 UI 讓您的調查提供類似聊天的體驗，並將調查完成率提高 40%。我們的主要功能包括： * 類似聊天的調查，從靜態對話切換到動態對話。 * 一次提出一個問題的經典調查。 * 離線調查讓您可以從最偏遠的地方收集回饋，無需網路。 * 離線調查應用程序，用作離線資料收集的資訊亭。 * NPS 調查透過一個問題來衡量顧客情緒。 * NPS 詞雲和情緒分析，深入了解顧客情緒。 * 360°評估，評估員工在各種能力方面的...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 ...
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Macorva
macorva.com
Macorva 的人工智慧平台正在徹底改變企業處理績效管理、回饋和客戶滿意度的方式。我們的解決方案將無摩擦的回饋、進階分析和人工智慧結合在一起，將見解轉化為有針對性的資源和回應計劃，幫助組織充分利用其經驗數據。不要陷入數據的泥潭，而是使用 Radiant AI® 來釋放您的時間，並更專注於能夠帶來影響力變革的行動。從將每位員工和經理與經過驗證的後續步驟聯繫起來，到關閉回饋循環和改善結果，Radiant AI 是您推動更好的員工和客戶體驗的私人教練。我們的解決方案：Macorva EX 是一個先進的、由 AI 驅動的員工體驗平台，具有調查、脈搏檢查、敬業度評分、基準測試、駕駛員分析、eNPS、3...
Slidergap
spidergap.com
Spidergap 是一款線上工具，旨在創建和運行 360° 回饋評估，讓個人發展變得輕而易舉！透過以員工為中心的回饋報告，回饋接收者可以快速確定改善優先事項並採取行動。 Spidergap 是擁有 10 到 10,000 名成員的大型或小型組織的首選解決方案，通常是人力資源、學習和發展人員、領導團隊和顧問的首選。創建和管理評估從未如此有趣且用戶友好！ Spidergap 的線上設計器為製作完全可自訂的問卷提供了令人愉悅的拖放體驗。此外，組織還可以透過定製品牌添加自己的風格。回饋報告和個人發展計畫是一種理解的樂趣，讓最終目標始終在眼前。它們清楚地展示了員工的績效結果、最大優勢以及需要額外關懷的...
AskYourTeam
askyourteam.com
AskYourTeam 致力於幫助議會了解最重要議題的核心。我們的員工和社區洞察平台以洞察力取代猜測，可實現更明智、更快速的決策，以便您的議會可以將資源集中在能發揮最大作用的地方。透過 AskYourTeam，您可以獲得相關且可操作的見解。當您可以衡量這些行動的影響以驗證和慶祝進展或在需要時引導事情回到正軌時。這就是我們幫助議會培育持續改進和有影響力變革的文化的方式。這就是我們每天早上起床的原因。為什麼選擇詢問你的團隊？ 100% 以理事會為中心 - 我們了解如何建立繁榮的社區 一體化解決方案 - 單一、易於使用的平台，可提供社區和員工見解 行動見解 - 發現相關見解 - 專注於最具影響力的行...
Feebee
getfeebee.io
Feebee 是一個以新創公司為導向的變革平台，與 Slack 無縫集成，重塑回饋文化。它將 360° 績效評估、評估、認可、公司價值觀和 eNPS 調查等基本工具匯集到一個用戶友好的平台中。透過簡化績效管理並透過與公司價值觀保持一致來培養歸屬感，Feeebee 使新創公司能夠推動成長並正面應對保留挑戰。透過 Feebee，簡化回饋流程、提高員工敬業度，並在當今競爭激烈的商業環境中釋放您的新創公司的全部潛力。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多個組織的領導者和人力資源團隊信任並喜愛 Klaar，將其作為人工智慧驅動的行動系統，結合了持續績效管理、繼任計劃和準備、指導和員工敬業度調查。借助 Klaar，人力資源領導者第一次能夠獲得有助於回答問題的基準外部見解
Ostendi
ostendihr.com
OstendiHR 是一套完整的工具，旨在幫助您管理公司的員工生命週期。您可以從各種解決方案中進行選擇，以幫助您簡化入職流程、收集員工的見解和回饋、收集文件、管理目標和職業道路。將所有人員資料儲存在一個地方將使您能夠快速做出有關員工的最佳決策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一個工程管理平台，透過為工程領導者提供對其團隊開發進度、個人提供的程式碼審查以及編寫的程式碼本身的可視化洞察，徹底改變了效能衡量。 Snapshot 從 Jira 和 GitHub 等工程工具中獲取即時數據，使軟體開發流程更加視覺化。透過幫助編纂和衡量進度，它提供了個人和團隊之間的透明度和一致性，從而提高了速度、即時數據和工作滿意度。快照將日常活動與人工智慧支援的公司整體績效聯繫起來，將背景和相關性融入日常工作中，從而培養出績效更高、更有成就感的工程師。
Pointerpro
pointerpro.com
Pointerpro 是一個用於建立線上評估並自動產生個人化報告的軟體平台。了解為什麼 Capgemini、EDF 和 Bare International 等顧問和公司使用 Pointerpro 自動提供個人化建議。無論您的目標是擴展業務、產生潛在客戶，還是透過自動化節省時間，Pointerpro 都能讓您的事情變得更輕鬆。我們與您喜愛的所有應用程式集成，並將收集的資料發送到您想要的任何地方。我們已通過 ISO 27001:2022 認證！此認證強調了 Pointerpro 致力於滿足全球基準並增強對其服務的可靠性和安全性的信心和信任。立即預約演示！
TruScore
truscore.com
360 度回饋和託管，提供高接觸服務和客製化 - 您的內容或我們的內容。我們協助您設計和管理整個 360 度回饋流程。