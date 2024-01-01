替代項 - Syncloop
Appsmith
appsmith.com
停止處理資料、尋找完美的 React 函式庫以及從頭開始編寫所有程式碼。使用 Appsmith 建立內部工具的速度提高 10 倍。
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura 為您提供有關新資料來源和現有資料來源的即時 GraphQL 和 REST API。將 Hasura 連接到您的資料並在一分鐘內獲取 API。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。
BuildShip
buildship.com
BuildShip 是一個低程式碼視覺化後端建構器，可讓您立即交付 API、排程作業、後端雲端功能。在人工智慧的支援下，建立您自己的工作流程節點，連接到任何工具、資料庫並為您的應用程式建立可擴展的後端。 BuildShip by Rowy Inc. 得到了頂級投資者的支持，包括Worklife VC 的Brianne Kimmel、Guillermo Rauch（Vercel 執行長）、Nat Friedman（Github 前執行長）、Balaji Srinivasan、AI Grant、Joseph Jacks（OSS Capital ）和高階主管來自 Google、Figma 等。
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI 是一個無程式碼平台，用於建立人工智慧驅動的無伺服器後端，無需程式碼和零配置。透過Koxy AI，您可以獲得由全球35 個邊緣地區提供服務的基於雲端的無伺服器後端、具有無限儲存空間的Koxy 資料庫（基於JSON）、拖放式API 建構器以及超過80K 個AI 模型，為您的應用程式提供支援API。
Jetic
jetic.io
Jetic 是一個基於 Apache Camel 的雲端原生 API 和應用程式整合平台，使開發人員能夠設計、交付和維護可擴展的 API 和整合。