替代項 - Sync
Google Drive
google.com
Google Drive 是 Google 開發的文件儲存和同步服務。 Google Drive 於 2012 年 4 月 24 日推出，允許用戶在其伺服器上儲存檔案、跨裝置同步檔案以及共享檔案。除了網站之外，Google Drive 還為 Windows 和 macOS 電腦以及 Android 和 iOS 智慧型手機和平板電腦提供具有離線功能的應用程式。 Google Drive 包含 Google Docs、Google Sheets 和 Google Slides，它們是辦公室套件的一部分，允許協作編輯文件、電子表格、簡報、繪圖、表單等。透過辦公室套件建立和編輯的文件保存在 Googl...
iCloud
icloud.com
登入 iCloud 存取您的照片、影片、文件、筆記、聯絡人等。使用您的 Apple ID 或建立新帳戶來開始使用 Apple 服務。
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為 SkyDrive）是 Microsoft 營運的文件託管服務和同步服務，作為其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 於2007 年8 月首次推出，允許用戶在雲端儲存檔案和個人資料（例如Windows 設定或BitLocker 復原金鑰）、在Android、Windows Phone 和iOS 行動裝置、Windows 和macOS 電腦以及其他裝置之間共用檔案和同步檔案。 Xbox 360 和 Xbox One 遊戲機。使用者可以將 Microsoft Office 文件上傳到 OneDrive。 OneDrive 免費提供...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。它在...
TeraBox
terabox.com
提供檔案的網路備份和同步。具有空間大、速度快、安全穩定、支援網路教育、手機加速等特性。立即註冊即可享有 1TB 免費儲存空間
iCloud Drive
icloud.com
透過 iCloud Drive，您可以將檔案安全地儲存在 iCloud 中，並在 iCloud.com 以及您的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 和 Windows 電腦上存取它們。您也可以將 Mac 上的「桌面」和「文件」資料夾中的所有檔案自動儲存在 iCloud Drive 中。這樣，您就可以將檔案保存在 Mac 上通常儲存的位置，並且可以在 iCloud.com 和您的所有裝置上使用它們。 在 iCloud.com 上，您可以使用 iCloud Drive 上傳和下載檔案、共用檔案、刪除檔案、整理資料夾中的檔案、重新命名檔案以及還原最近刪除的檔案。您也可以與其他 ...
MEGA
mega.io
Mega（大寫形式為 MEGA）或 Mega.nz 是由奧克蘭公司 Mega Limited 提供的雲端儲存和文件託管服務。該服務主要透過基於網路的應用程式提供。 Mega 行動應用程式也適用於 Windows Phone、Android 和 iOS。 Mega 以其為免費帳戶分配的 50 GB 大儲存空間而聞名。該網站和服務由 Kim Dotcom 於 2013 年 1 月 19 日推出，他創立了現已解散的 Megaupload 服務。然而，2015年，Kim Dotcom與該服務解除了關係，並表示紐西蘭政府已經扣押了一名中國投資者的股份並控制了該網站。 Mega Limited回應稱，當局...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive 可讓您安全地儲存和共用您的敏感文件並在任何地方存取它們。
TeleDrive
teledriveapp.com
您的免費無限雲端儲存。該開源專案為您提供您應得的東西。使用 Telegram API 作為您的無限儲存空間。因此，您可以上傳任意數量，沒有任何限制。
Multcloud
multcloud.com
多雲儲存管理器：使用MultCloud遷移、移動、同步、複製、備份和傳輸雲端文件，支援Dropbox、Box、Google Drive、Mega、OneDrive和FTP等。
Amazon Drive
amazon.com
Amazon Drive，以前稱為 Amazon Cloud Drive，是由 Amazon 管理的雲端儲存應用程式。該服務提供安全的雲端儲存、文件備份、文件共享和相片列印。使用亞馬遜帳戶，可以從多個裝置（包括網頁瀏覽器、桌面應用程式、手機和平板電腦）傳輸和管理文件和資料夾。 Amazon Drive 還允許美國用戶使用 Amazon Prints 服務訂購照片列印和相簿。如今，Amazon Drive 透過 Amazon Prime 訂閱或 Kindle Fire 設備提供免費的無限照片儲存以及付費的有限儲存服務。在美國、加拿大、歐洲國家、日本、澳洲等主要國家推出。它還在中國和巴西作為免費的...
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
Yandex Disk
disk.yandex.com
只需將文件拖放到瀏覽器視窗即可上傳文件，對文件和資料夾進行批次操作，上傳後立即發布。無論發生什麼情況，Yandex.Disk 都會儲存您的檔案。
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud 對於確保您裝置上的個人資訊安全、最新且無論您身在何處都可用至關重要。在 iCloud.com，您可以透過任何網頁瀏覽器存取您的照片、文件等。您所做的更改將同步到您的 iPhone 和其他設備，因此您始終保持最新狀態。
Internxt
internxt.com
安全的文件存儲
Backblaze
backblaze.com
Backblaze 是一家資料儲存供應商。它提供兩種產品： B2 Cloud Storage - 類似 Amazon S3 的物件儲存服務。 電腦備份 - 線上備份工具，可讓 Windows 和 macOS 使用者將資料備份到異地資料中心。該服務專為企業和最終用戶設計，提供無限的儲存空間並支援無限的檔案大小。
IDrive
idrive.com
IDrive 為 PC、Mac、iPhone、Android 和其他行動裝置提供線上雲端備份服務，只需一個帳戶即可享受低廉的費用
NinjaRMM
ninjaone.com
RMM 軟體可實現 IT 管理自動化、提高技術人員效率並提高您的利潤，讓您的 IT 團隊更有效率。
OpenDrive
opendrive.com
多合一雲端儲存。無限的雲端儲存、備份和雲端內容管理。
Datto
datto.com
Datto, Inc. 是一家美國網路安全和資料備份公司。 2007 年成立於康乃狄克州諾沃克，2017 年成為 Vista Equity Partners 的子公司，並與 Autotask Corporation 合併。
Aruba Cloud
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探索 Aruba Cloud，適合您的雲端！基於使用的雲端運算、雲端 PRO 和 VPS、私有雲、儲存、備份和監控服務。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
SimpleBackups
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自動備份所有伺服器、資料庫（MySQL、PostgreSQL、MongoDB）和儲存桶。連接任何存儲，快速恢復，安心無憂。
Carbonite
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Carbonite 的雲端備份軟體可協助保護您的個人和企業資料免於常見形式的資料遺失。立即嘗試 Carbonite 並下載免費試用版！
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Pulseway 是一款完整的遠端監控和管理 (RMM) 軟體，具有自動化、修補、遠端控制和網路發現功能。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
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IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
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