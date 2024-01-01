SWAPP 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在在幾分鐘內提供準確、詳細、高效的施工文件和 BIM 模型。透過自動化最繁瑣、最耗時的規劃任務，該技術旨在顯著減少專案工期和體力勞動時間，最終節省高達 75% 的成本，並將專案交付速度提高三倍。 整合 SWAPP 技術的建築師可以從公司盈利能力、成長和技術熟練程度的提高中受益，使他們能夠專注於規劃創意設計，而不是管理詳細的圖紙製作流程。 此外，SWAPP 還提供無縫修改功能，使建築師能夠在人工智慧驅動的平台上輕鬆、立即地進行更改。 SWAPP 對建築相關企業有利，尤其是專門從事多戶建築和教育建築建設的企業。 SWAPP 被產業專家認為是用於自動化詳細設計工作和產生圖紙的最大膽的人工智慧工具之一。該工具的革命性功能，例如實施先進的 BIM 實踐以及在修訂時自動更新圖紙和細節，可以塑造建築的未來。 SWAPP 也贏得了按時交付專案的可靠助手的聲譽。

網站： unrealme.io

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