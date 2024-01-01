替代項 - SwaggerHub
Postman Web
postman.com
Postman 讓 API 開發變得簡單。我們的平台提供的工具可簡化 API 建置流程的每個步驟並簡化協作，以便您可以更快地建立更好的 API。
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI 是一個 API 中心，可協助開發人員尋找並直接連接到世界頂級 API，並從一個中心位置管理自己的 API。
Apigee
google.com
為任何用例、環境或規模建置、管理和保護 API。 Google Cloud 的原生 API 管理可增強您的 API 的規模、安全性和自動化。建立API 以解鎖和標準化來自任何應用程式、系統或服務的資料（快速入門）使用內建的強大策略和進階控制來保護每筆API 事務監控和分析您的流量以獲得可靠的效能和可操作的見解（演示） 操作內建的API或部署在任何地方－保持一致性（了解更多）創建 API 產品以產生新的收入來源和充滿活力的社區（指南）
AppMaster
appmaster.io
AppMaster.io 是一個無程式碼平台，旨在幫助企業透過程式碼產生創建生產級應用程式：後端、Web 和本機行動應用程式。借助 AppMaster.io，您可以從 MVP 成長為每分鐘處理數百萬個請求的企業解決方案，同時完全控制應用程式的部署位置，並透過原始程式碼匯出保持獨立於平台。主要功能： - 以PostgreSQL 兼容格式設計關係資料庫，在可視化設計器中具有完全的靈活性- 使用數百個函數和直觀的拖放界面管理複雜的業務邏輯- 創建和管理對API 的訪問，並使用中間件配置端點，自動生成API 文件- 使用自動生成的頁面和預構建組件在幾分鐘內構建Web 儀表板- 為iOS 和Androi...
Stoplight
stoplight.io
讓 Stoplight 成為您建立任何規模的高品質 API 的平台 - 具有一流的編輯、文件和治理功能，並具有內建模擬、linting、樣式指南、元件庫等功能。在設計 API 之前對其進行編碼會浪費時間和金錢，並會帶來不必要的風險。建立任何規模的成功 API 程序，透過設計優先的方法推動業務成果。 Stoplight 是唯一專注於設計的 API 解決方案。憑藉整合的文件和治理，Stoplight 平台可實現一致性、可重複使用性和質量，從而帶來愉快的開發人員體驗。該平台為新團隊或已建立的團隊提供由數位轉型、平台開發和 API 即產品驅動的成功 API 專案。
Mockaroo
mockaroo.com
免費的測試資料產生器和 API 模擬工具 - Mockaroo 可讓您建立自訂 CSV、JSON、SQL 和 Excel 資料集來測試和示範您的軟體。
ReadMe
readme.com
ReadMe 將靜態 API 文件轉換為互動式開發人員中心，幫助使用者成功使用您的 API。幫助開發人員更快地進行首次調用，快速解決問題，並深入了解 API 使用情況，讓您的團隊專注於最具影響力的改進。借助 ReadMe，團隊可以快速創建並啟動與其品牌相符的開發者中心。同步 OpenAPI 規範檔案或手動記錄 API 後，任何人都可以直接在 ReadMe 平台中編寫內容或進行編輯，從而減少工程瓶頸並節省維護時間。在幕後，透過了解即時 API 使用情況，您可以了解哪些端點最受歡迎，或者開發人員可能在哪些地方遇到困難，以便您的團隊可以確定需要改進的地方或添加更多指導。如果為您的開發人員創造更好的體...
Kernex
kernex.io
Kernex 是一個基於雲端的無頭 CMS 平台。它可以讓您在建立 CMS API 時節省時間和金錢。我們提供對各種欄位類型、內建儲存和 CDN、自動產生的打字稿定義等的支援。
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI 是唯一用於產生 REST API 的無程式碼、基於雲端的工具之一。它可以讓開發人員立即從任何資料來源產生 RESTful API，從而消除現代行動、Web 和物聯網應用程式的後端開發。
Tray.io
tray.io
Tray.io 是一款由人工智慧驅動的多體驗 iPaaS，可將單一平台的整合時間從數月縮短至數天。 Tray 通用自動化雲端無需使用不同的工具和技術來自動化複雜的內部和外部業務流程。在企業核心的支援下，通用自動化雲端提供了公司快速、協作地大規模開發整合和自動化所需的基礎可組合性、彈性、可觀察性、治理、安全性和控制。熱愛你的工作。其餘部分自動化。
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic 是一家商業軟體公司，提供整合平台即服務 (iPaaS) 工具，用於連接雲端資料來源、SaaS 應用程式和本地業務軟體應用程式。 SnapLogic 成立於2006 年，總部位於加州聖馬刁。 。截至2017 年，該公司已籌集1.363 億美元。 。這使得 SnapLogic 在本公告發佈時籌集的總投資達到 9,630 萬美元。
Archbee
archbee.com
Archbee 是為您的團隊和客戶提供的文件平台。透過 Archbee，您可以幫助您的使用者開始使用您的產品，因為它使您能夠在一個地方快速建立產品文件、開發人員指南和 API 參考。 Archbee 是集中公司資訊的地方，因為它統一了產品、工程、支援、行銷和銷售方面的知識。使用案例： • 開發人員與API 文件• 文件網站• 透過上下文文件小工具新增應用程式內支援• 協作處理文件• 入職與訓練團隊成員• 使用門禁入口網站為您的客戶建立文件• 記錄內部流程整合：Slack、Airtable 、Loom 、Trello、Lucidchart、Typeform、Mindmeister、Prezi、M...
Workato
workato.com
Workato 是領先的整合和自動化平台。 Workato 被公認為領導者，使業務和 IT 團隊能夠整合其應用程式並自動化業務工作流程，而不會影響安全性和治理。它使公司能夠推動業務事件的即時結果。無需編碼，該平台利用機器學習和專利技術，使自動化的創建和實施速度比傳統平台快 10 倍。超過7,000 個世界頂級品牌和成長最快的創新者在Workato 上運行，其中包括排名第一的SaaS 公司、排名第一的企業協作公司、排名第一的金融服務公司、排名第一的烘焙咖啡館連鎖店、排名第一的大數據公司、排名第一的雲端內容管理公司、排名第一的家居裝修公司、排名第一的職業足球聯賽、排名第一的工藝品零售店等等。
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一個客戶溝通平台，可協助企業透過 WhatsApp 和其他社群訊息管道向客戶銷售產品並為其提供支援。功能亮點： - 具有雙向訊息傳遞功能的共享團隊收件匣- WhatsApp 聊天機器人- WhatsApp 廣播和大量訊息傳遞- 開放API 和Webhook - 自動化- 整合（Shopify、HubSpot、2000 多個帶有Zapier 的應用程式等） - 適用於iOS 和Android 的行動應用程式Android Rasayel 快速、可靠且直覺。使用 Rasayel 的共享團隊收件匣，您可以透過 WhatsApp 管理客戶對話，確保高品質的銷售對話，並提供卓越的客戶體...
Backendless
backendless.com
Backendless 是一個視覺化應用程式開發平台，為所有經驗水平的應用程式和 Web 開發人員提供全套低程式碼和無程式碼工具。 Backendless 功能包括基於元件的 UI 建構器、即時資料庫、使用者驗證和管理套件、推播通知和應用程式內訊息控制台、無程式碼邏輯建構器、API 管理等等。 Backendless 首先從後端開始設計，使其成為任何編碼或無程式碼前端的完美後端補充。 Backendless 平台的視覺化方法和預先建置的 API 可以輕鬆建立任何應用程式的後端，速度比傳統編碼解決方案快 10 倍，而成本卻僅為傳統編碼解決方案的一小部分。
Xano
xano.com
可擴展的無程式碼後端。 Xano 是使用無程式碼為您的應用程式建立可擴展後端的最快方法。 每個 Xano 帳戶都配有可擴展的伺服器、靈活的資料庫和無代碼 API 建構器，可轉換、過濾和整合來自任何地方的資料。世界各地有成千上萬的人使用 Xano 為從消費者應用程式到企業工作流程的一切提供支援。使用 Xano 使任何應用程式可擴展、安全且相容！為什麼要使用Xano？ * 可擴展以無憂地支援數百萬用戶。 * 經審計的合規基礎設施（ISO 27001、ISO 9001、HIPPA、GDPR）和 SOC 2 TYPE II 的安全資料即將推出！ * 能夠從多個伺服器位置中進行選擇。 * 將資料儲存在...
Hyphen API
hyphenapi.com
為開發人員和企業提供的即用型 API 集合。可以透過簡單的 REST API 呼叫直接整合。
elastic.io
elastic.io
elastic.io 基於微服務的雲端原生整合平台即服務 (iPaaS) 使組織能夠增強跨 SaaS、本地、物聯網和行動系統的整合能力。借助 elastic.io iPaaS 及其 API 優先方法，IT 部門可以透過更輕鬆、更快速地連接多個基於雲端和本地的應用程式、資料庫、系統和平台，促進公司的數位轉型。 elastic.io 使組織能夠充分發揮雲端所提供的潛力，並對不斷變化的關鍵業務優先事項做出更快的反應。查看我們的部落格：https://www.elastic.io/blog
People Data Labs
peopledatalabs.com
在人員資料實驗室，我們正在建立最大、最準確的人員資料真實來源。我們提供超過 15 億個人的履歷、聯絡方式、社交和人口統計資訊資料集，並按您需要的規模提供給您。註冊免費 API 金鑰並開始免費豐富個人資料，無需信用卡。
ModelsLab
modelslab.com
為讓人工智慧更容易使用奠定基礎。 Models Lab 是一套 API，可讓企業輕鬆建立視覺內容。我們的 API 易於使用並與各種應用程式集成，使各種規模的企業都可以利用我們的服務。
Tinybird
tinybird.co
Tinybird是即時資料平台。在 Tinybird，我們使開發人員和資料團隊能夠利用即時資料的力量並快速建立資料管道和資料產品。使用 Tinybird，您可以大規模攝取多個資料來源，使用您已經了解和喜愛的 100% 純 SQL 查詢和調整它們，並將結果發佈為您在應用程式中使用的低延遲、高並發 API。開發人員可以更快地建立快速 API。以前需要花費數小時和數天的時間現在只需要幾分鐘。 Tinybird 是資料工程師和軟體開發人員一直在等待的不可或缺的工具。我們的創始團隊在建立為世界各地的組織提供服務的雲端和數據密集型產品方面擁有深厚的專業知識，並且我們得到了優秀團隊成員和投資者的支持，他們已...
Checkly
checklyhq.com
Checkly 允許工程師在編寫雲端原生應用程式時以程式碼的形式編寫 E2E 監視器。在 Checkly CLI 的支援下，工程師可以從其程式碼儲存庫中編碼、測試和部署 API 以及基於 Playwright 的檢查。 Checkly 的可程式監控即程式碼 (MaC) 工作流程與現代開發實務、工具和框架無縫集成，而成本只是傳統測試和監控解決方案的一小部分。最終結果？與傳統解決方案相比，更快地偵測問題、縮短回應時間並更快、更有信心地交付程式碼，從而提高效率並降低高達 80% 的成本。 Checkly 成立於 2018 年，是一家以遠端為先的公司，紮根於柏林。
RSS API
rssapi.net
透過 REST API 輕鬆解析 RSS、ATOM 和 JSON-Feeds，並透過 Webhooks 接收新項目！
Zuplo
zuplo.com
Zuplo 從第一天起就幫助您提供出色的 API。新創公司和大型企業使用我們部署在邊緣的無伺服器 API 網關，透過令人驚嘆的 DX 提供 API 驗證、速率限制和開發人員文件。您可以從 zuplo.com 免費開始，並在幾分鐘內發布 API。
Kong
konghq.com
隨著組織的軟體架構的發展，您需要一種更好的方法來透過服務來代理資訊交換。分散式系統和微服務的日益普及為跨架構的通訊管理帶來了新的挑戰。 Kong API Gateway 為複雜的現代架構提供了一個快速、可擴展且靈活的平台。 Kong API 閘道是開源的或作為 Kong Enterprise 的一部分提供，Kong Enterprise 是一個完整的生命週期服務管理平台，可保護、管理和監控您的所有服務，以加速所有平台、協定和部署模式的創新。 Kong Enterprise 是唯一旨在透過 API 和微服務整個生命週期的自動化來優化當今應用程式現代化需求的解決方案。 Kong Enterpris...
Blobr
blobr.io
Blobr 是一個開發者門戶，可實現更多轉換並提高銷售額 透過 Blobr： - 透過決定存取條件和貨幣化模型，根據您的條件分發 API； - 透過授予對包含文件、程式碼片段等的精實介面的存取權限，提供難忘的體驗， - 透過詳細的分析了解您的使用者行為並快速採取行動。
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。 大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 透過 AI 驅動的自動化簡化您的 API 自動化測試 — 無需編碼，無需手動操作。 Qodex.ai 為您的 API 套件提供無縫創建、監控和協作，使您能夠專注於創新，而不是整合。借助Qodex.ai，您可以： - 自動化您的API 收集- 自動化您的API 自動化測試- 自動化您的API 文件- 自動化您的模糊測試- 自動化您的負載測試- 自動化您的暴露分析所有這些都是零編碼工作和零手動工作。
Choreo
choreo.dev
Choreo 是一個內部開發者平台即服務，旨在加速數位體驗的創建。透過 Choreo，您可以輕鬆建置、部署、監控和管理雲端原生應用程式。 Choreo 允許開發人員專注於他們的程式碼，而不是建置或維護平台。 Choreo 提供的一些功能包括： - 應用程式架構：領域驅動開發、微服務架構、版本管理API 管理：API 治理、網關、開發人員入口網站、生命週期管理、API 市場、API 安全性、API 分析- 平台工程：CI/CD 、GitOps、發布管理、配置、秘密、成本優化- 基礎設施管理：容器和K8s、無伺服器、環境、防火牆、負載平衡、地理路由、DNS、多雲- 安全性：零信任、加密、秘密管理、...
Ambassador
getambassador.com
大使使行銷人員能夠利用口碑的力量來增加客戶、推薦和收入。他們的行銷人員友善軟體簡化了推薦行銷，自動化了註冊、追蹤、獎勵和管理客戶、附屬機構、影響者和合作夥伴的過程。全球的消費品牌和 B2B 公司正在利用大使的開創性軟體快速實施、擴展和優化他們的推薦行銷計劃、合作夥伴和聯盟計劃以及影響者活動。