SvelteLaunch 是一個 Svelte 5 Boilerplate，快速開始建立新的 SaaS 和 AI 應用程式。 主要特徵： * 資料庫和身份驗證：SvelteLaunch 與 Supabase 無縫集成，提供強大的資料庫解決方案和開箱即用的安全伺服器端身份驗證。 * 支付整合：使用 Stripe 簡化您的支付處理，確保您的用戶交易順利且安全。 * 事務性電子郵件：透過由 Mailgun 提供支援的自動化、可靠的電子郵件通知，讓您的使用者隨時了解情況。 * 可重複使用元件：節省時間並與專為 Svelte 5 客製化的預先建置、可重複使用元件庫保持一致性。 * 自動化 SEO：使用內建的自動化 SEO 工具輕鬆優化您的網站形象，確保您的專案獲得應有的知名度。 * AI Ready：1:1 覆蓋安全 API，用於使用開放 AI API 建立 AI 應用程式。 * 樣式：使用 tailwind css 和骨架 ui 建立漂亮的網站。 SvelteLaunch 不僅僅是一個樣板；它是一個樣板檔案。它是一個綜合工具包，旨在幫助您快速交付高品質的 SaaS 和 AI 應用程式。憑藉終身支援和 Discord 社群的存取權限，您在開發之旅中永遠不會孤單。 告別建立複雜基礎設施的麻煩，專注於真正重要的事情——建立創新的解決方案和令人愉快的用戶體驗。立即加入 SvelteLaunch 社區，改變您建立基於 SaaS 的業務的方式。

網站： sveltelaunch.io

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