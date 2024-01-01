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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

下一代團隊間 AI 票務系統，支援您在 Slack 上進行對話。幫助您找到正確的答案、改善協作並實現更快的解決時間。您的員工都在 Slack 上，為什麼要強迫他們在其他地方管理工單？透過 Slack 本機票務系統，您可以增強團隊之間的協作並實現高效的票務流程。透過一種新的獨特的工單處理模式，Suptask 使整個團隊能夠參與工單的補救過程。透過在 Slack 工作區中本地運行的票務解決方案，使用者可以在對話中啟用票證以請求、分配、確定優先順序、概覽、搜尋和回應票證 - 無需離開 Slack。我們正在縮短解決票證的周轉時間，拉近團隊之間的距離，並提高您的客戶滿意度。
目錄:
Productivity
幫助台軟體

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