下一代團隊間 AI 票務系統，支援您在 Slack 上進行對話。幫助您找到正確的答案、改善協作並實現更快的解決時間。您的員工都在 Slack 上，為什麼要強迫他們在其他地方管理工單？透過 Slack 本機票務系統，您可以增強團隊之間的協作並實現高效的票務流程。透過一種新的獨特的工單處理模式，Suptask 使整個團隊能夠參與工單的補救過程。透過在 Slack 工作區中本地運行的票務解決方案，使用者可以在對話中啟用票證以請求、分配、確定優先順序、概覽、搜尋和回應票證 - 無需離開 Slack。我們正在縮短解決票證的周轉時間，拉近團隊之間的距離，並提高您的客戶滿意度。

目錄 : Productivity 幫助台軟體

網站： suptask.com

免責聲明：WebCatalog 與 Suptask 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。