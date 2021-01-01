替代項 - Support Guy
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美國客戶服務軟體公司，總部位於美國加州舊金山。它在紐約證券交易所上市，代號為ZEN，是羅素2000指數的成分股。 Zendesk 於 2007 年在丹麥哥本哈根成立，截至 2017 年擁有 2,000 名員工，為 150 個國家和地區的 119,000 名付費客戶提供服務。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Tidio
tidio.com
立即與您的網站訪客建立聯繫，並將他們轉換為付費客戶。使用 Tidio 通訊和行銷解決方案來發展您的業務。
Freshchat
freshchat.com
Freshchat 是一款現代即時聊天軟體，專為希望與客戶對話的團隊打造 ✓ Freshworks 出品的 Freshchat 即時聊天軟體。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 讓您可以非常輕鬆地在幾秒鐘內撰寫高效能文章、登陸頁面、廣告、產品描述等。
Smartsupp
smartsupp.com
沒有即時聊天的網站就像沒有銷售助理的商店。與訪客開始對話，將他們變成滿意的客戶。
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot 是一款適用於 Twitch、YouTube 和 Trovo 的聊天機器人，可讓您透過審核和新功能自動進行直播聊天，讓您有更多時間娛樂觀眾。
Drift
drift.com
漂移是企業向企業採購的新方式。試試我們的對話式行銷和銷售工具，旨在讓購買變得更容易，而且完全免費。
Appy Pie
appypie.com
沒有程式碼開發平台。
CustomGPT
customgpt.ai
透過 CustomGPT 體驗個人化 AI 的優勢：透過針對您的內容進行訓練的 AI 獲得獨特的見解和解決方案
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
Botpress
botpress.com
建造 ChatGPT 聊天機器人，速度快得驚人🚀。 第一個由 OpenAI 提供支援的下一代聊天機器人建構器。 為您的專案或業務建立類似 ChatGPT 的機器人來完成工作。 🎯
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
Qualified
qualified.com
合格幫助公司更快建立通路。利用您最大的資產 - 您的網站 - 識別最有價值的訪客，立即開始銷售對話，安排會議，轉換出站和付費流量，並發現購買意圖的信號。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
Norby AI
norby.io
為您的網站取得由 ChatGPT 提供支援的聊天機器人。 複製貼上您的產品/服務說明、文件或常見問題解答，Norby 將為您的客戶提供快速、正確的答案。
Landbot
landbot.io
最強大的無程式碼聊天機器人建構器 增加您的收入、降低營運成本並取悅您的客戶。
Payhip
payhip.com
Payhip 是銷售數位下載和會員資格的最簡單方式。無需任何技術技能。創建您自己的一體化數位店面。免費嘗試！
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 Sprinklr 服務 – - 讓客戶能夠在他們的首選管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 - 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量來推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 - 為主管提供有意義且可操作的見解，以推動成長和卓越營運 - 透過在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心見解，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Simple Phones
simplephones.ai
永遠不會錯過客戶的電話。 轉接您的未接來電或取得新號碼，我們將使用人工智慧接聽。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 聯絡中心平台讓您的企業在整個客戶旅程中提供卓越的服務。立即探索出色的 CX。
Coachvox AI
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創建一個人工智慧版本的你自己。 像您一樣指導、指導和回答問題。 使用根據您的內容和風格進行訓練的人工智慧來克隆您自己。 熟悉您的受眾，為您的客戶增加價值並為您的團隊提供支援。
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發展您的線上業務。透過一個簡單的平台銷售數位產品、實體產品和服務。
Gleen AI
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建立針對您的文件進行訓練的自訂 AI 聊天機器人 無論您是尋求簡化客戶服務營運的企業，還是尋求快速高效幫助的個人，我們的人工智慧機器人都可以提供您所需的支援。
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Capacity 是一個由 AI 驅動的支援自動化平台，可連接您的整個技術堆疊來回答問題、自動執行重複的支援任務，並針對任何業務挑戰建立解決方案。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將您的被動網站流量轉換為主動潛在客戶和實際的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，並沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，我們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型，並共同創造新的商業效率。我們透過以下方式做到這一點： - 吸引現場機器人來推動轉換旅程- 強大的個人化以改善用戶體驗- 公司識別以識別潛在客戶- 用戶旅程映射以繪製您的銷售週期， - 分析以了解您的使用者- 人工智慧自動回答使用者問題您的網站內容- 銷售提醒為...