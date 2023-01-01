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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Supernormal 可以幫助您輕鬆建立令人驚嘆的會議記錄。 超常AI自動轉錄並撰寫Google Meet的會議記錄。 每次會議節省五到十分鐘。可立即分享至 Google Drive、Notion、Quip、Slack、Hubspot、Salesforce 等。

網站： supernormal.com

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