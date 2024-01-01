SUPERMACHINE 是一款基於人工智慧的圖像生成工具，使用戶能夠快速輕鬆地產生適用於各種應用的圖像。它利用最新人工智慧技術的力量，允許用戶在幾秒鐘內透過幾個單字或短語創建獨特的圖像。 這些圖像可用於部落格文章、YouTube 影片的縮圖、NFT 想法、時尚或建築原型等等。該工具還提供對兩個公共人工智慧圖像資料庫的訪問，以及產生想法的提示。 此外，用戶可以在其帳戶中下載圖像。使用 SUPERMACHINE 快速、高效且經濟實惠，不需要昂貴的 GPU 或硬體。 入門很容易，只需在框中輸入短語或句子並點擊生成即可。在 15 秒內，使用者就可以獲得圖像並受到各種可能性的啟發。

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