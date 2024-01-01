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Summarify 是一款由人工智慧驅動的工具，提供一體化摘要功能。它允許用戶從各種來源（包括部落格、PDF、文字、網站和 YouTube 影片）生成簡明摘要。 該工具旨在快速將冗長的內容提煉成易於理解的摘要。免費用戶有限制，最多只能建立 10 個摘要。 該工具提供即時和詳細的摘要，並提供一系列輸出語言選項，例如洋涇浜語、馬拉地語、泰盧固語、土耳其語、泰米爾語、粵語和越南語。 使用者還可以選擇特定的寫作風格，包括無、Naval Ravikant、Elon Musk、Balaji Srinivasan、Joe Rogan、Jordan Peterson 等。 它還提供輸入 Web URL 或部落格 URL 來產生摘要的選項。此外，用戶還可以提供 YouTube 影片或音訊 URL 來提取簡要摘要。 Summarify 是 1811 Labs 的產品，以簡單實用的方式呈現，沒有過多的行銷語言或流行語。

網站： summarify.me

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