替代項 - SubtitleO

UpdateAI

update.ai

UpdateAI 是世界上第一個也是唯一一個為客戶成功經理構建的數位助理。透過整合到 Zoom，我們可以自動記筆記、擷取和分配行動項目、識別風險並提供產品回饋。更好的是，我們可以幫助您起草後續電子郵件並為明天的電話做好準備。世界各地的 CSM 使用 UpdateAI 減輕了壓力，並發現他們第一次贏得了行政工作的戰爭。