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SubtitleBee 是一款基於人工智慧的工具，旨在自動為影片添加字幕和字幕。它允許用戶輕鬆地以多種不同語言為其內容添加字幕，從而優化用戶可訪問性並增強其媒體的全球影響力。 此外，該工具還促進了字幕樣式的創意定制，並提供了在影片中不同點添加標題的選項。透過採用先進的演算法功能，SubtitleBee 可以準確地偵測影片所使用的語言，並添加相符的字幕。 除了添加字幕之外，SubtitleBee 還可以協助將現有字幕翻譯成多種語言。該工具還透過添加可自訂的進度列來幫助增強影片。 它支援各種視訊格式，並可以輕鬆地在社交媒體平台上匯出和分享影片。其他值得注意的功能包括針對不同社交媒體平台的高級視訊裁剪、添加字幕以增強觀眾參與度的能力、自動音訊轉錄以及確保用戶內容權利的注重隱私的方法。 SubtitleBee 被譽為透過帶字幕的影片提高觀眾參與度，深受影響者和影片部落客的歡迎。

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