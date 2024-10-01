替代項 - StudioBinder

Celtx

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二十多年來，Celtx 一直在改變人們創作內容的思維。我們用於寫作、規劃和管理媒體製作的一體化線上解決方案是同類產品中的第一個，並已在全球範圍內廣泛採用。 Celtx 為電影電視、行銷代理商和內部團隊以及電玩遊戲製作的專業團隊設定了協作製作工作流程的基準。科學與藝術並不互相排斥。我們的團隊將工程實力與真正的行業經驗和對工藝的熱愛相結合，將基於網路的開創性技術轉化為深思熟慮、易於使用的工具，幫助專業團隊更快、更好、共同講述他們的故事。我們始終傾聽客戶的意見，為他們提供既激發並超越他們期望的工具。協作貫穿我們所做的一切，我們知道沒有相同的技能。這就是為什麼我們為客戶提供充滿熱情、關懷的客戶成功代理...