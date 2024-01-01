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StreetArtNews 由 Rom Levy 於 2009 年創立，是致力於城市藝術的一流刊物，全面報導街頭藝術、塗鴉和相關文化運動。作為街頭藝術世界的權威指南，它包含新聞、展覽評論、藝術家訪談和深入分析。由主編 Levy 領導的編輯團隊已將該平台建立為藝術愛好者和專業人士值得信賴的來源。

網站： streetartnews.net

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