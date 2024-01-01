Storytell.ai 是一款人工智慧工具，旨在幫助用戶從噪音中提取訊號，從而使用戶能夠更有效地瀏覽內容。它透過提供基於聊天的介面來實現這一目標，該介面允許用戶在線上總結任何內容，使他們可以輕鬆地將重要的事情歸零。 使用者可以上傳一系列不同的文件，包括 PDF、MP3、BETA、MP4、YouTube 影片、文字和網頁來開始使用。該工具是在加州精心製作的，提供一系列導航選項，例如基於聊天的互動、文件和 URL 上傳以及 Chrome 擴充功能。 Storytell.ai 的目標是幫助使用者以快速有效的方式過濾掉不必要的信息，從而幫助他們節省時間。的工具。 它提供了一系列不同的內容上傳和互動選項，使其成為適用於各種用例的靈活工具。然而，該工具從噪音中提取訊號的有效性最終取決於其人工智慧演算法，並且可用文字中未提供此資訊。 因此，該工具在這方面的有效性仍有待觀察。

網站： storytell.ai

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