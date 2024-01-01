StoryScape AI 是一款講故事的應用程序，在人工智慧的幫助下，創造力變得栩栩如生。它融合了兩種重要的人工智慧技術：Chat GPT 和 DALL-E，使其成為製作引人入勝的敘事的強大工具。 聊天 GPT 是一種強大的語言模型，是該應用程式文字生成功能背後的驅動力。它分析輸入並創建詳細且連貫的輸出，幫助用戶形成細緻的對話並豐富情節發展。 另一方面，DALL-E是一種先進的圖像生成模型。它將文字描述解碼為相關的視覺表示，透過根據不斷發展的故事情節創建視覺場景，為講故事提供獨特的維度。 這些人工智慧技術共同創建了一個用於敘事創作的沉浸式互動平台。 StoryScape AI 的應用範圍包括幫助初學者提高說故事能力、幫助專業作家獲得即時靈感，或為想要講述引人入勝的故事的人提供創意遊樂場。 StoryScape AI 融合了語言和視覺 AI 的力量，徹底改變了故事的創建、體驗和分享方式。

網站： storyscapeai.app

免責聲明：WebCatalog 與 StoryScape 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。