替代項 - Storyblok
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一個自助出版平台，在部落格和其他作品中很受歡迎。它由 Automattic, Inc. 擁有和經營。該網站為註冊用戶提供免費部落格託管，並透過付費升級、「VIP」服務和廣告提供財務支援。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一種視覺化程式語言和應用程式平台即服務，由 Bubble Group 開發，使非技術人員無需鍵入程式碼即可建立 Web 應用程式。相反，使用者透過將元素拖放到畫布上並定義工作流程來控制邏輯來繪製介面。 Bubble 的願景是讓手工編碼在很大程度上變得過時。更進階的功能。它在學校中用於教育目的，並被其他組織用於商業目的。該平台隨後還在 Bubble 生態系統內構建的模板、插件和服務中引入了新的利基提供者。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位於舊金山的雲端運算公司，為 Web 應用程式和靜態網站提供託管和無伺服器後端服務。 其功能包括跨 Netlify Edge、該公司的全球應用程式交付網路基礎設施、無伺服器表單處理、對 AWS Lambda 函數的支援以及與 Let's Encrypt 的完全集成，從 Git 進行持續部署。它提供免費和付費方案。 Kubernetes 、Lodash、Smashing Magazine 和紅杉資本。
Vercel
vercel.com
Vercel 的前端雲端為開發人員提供建置、擴展和保護更快、更個人化網路的體驗和基礎架構。透過提供前端團隊喜愛的工具包並提供全球邊緣基礎設施，Vercel 釋放了開發人員的潛力，使您能夠在幾秒鐘內從想法轉變為全球應用程式。使用 Vercel 的企業、組織和個人開發者可以從完全託管、高度優化的體驗中受益，使 Under Armour、任天堂、華盛頓郵報、保時捷和 Zapier 等客戶能夠建立動態的使用者體驗。
Framer
framer.com
它的原型設計變得簡單——無需程式碼，基於瀏覽器，並且對所有人免費。高保真時間減半。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍照、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Duda
duda.co
Duda 是領先的網站開發平台，幫助數位行銷代理商和 SaaS 公司建立和管理客戶的數位形象。 Duda 屢獲殊榮的低程式碼無程式碼平台使代理商和 SaaS 公司能夠透過電子商務、客戶管理、搜尋引擎優化、自動化和白標籤等廣泛功能實現更高的生產力和前所未有的成長。
Plasmic
plasmic.app
Plasmic 是一個可視化開發平台，使您的整個團隊能夠快速建立生產級 Web 應用程序，從內部工具到面向客戶的產品和網站。 Plasmic 突破了無程式碼的界限，與您的程式碼庫整合以獲得無限的可能性。
Builder.io
builder.io
Builder 為開發人員和行銷人員提供了支援人工智慧的工具，可將設計快速轉變為優化的網路和行動體驗。它提供了一個由人工智慧驅動的設計到程式碼工具（Visual Copilot），可以自動將Figma設計轉換為乾淨的程式碼，還提供了一個視覺化內容管理系統（Visual CMS），可以讓行銷人員快速建置、迭代和優化網路和行動體驗，而無需依賴工程。
Plesk
plesk.com
Plesk 的核心使命是簡化網路專業人員的生活，以便他們能夠專注於自己的核心業務，而不是基礎設施管理。 Plesk 平台的主要功能是網域、郵件帳戶、Web 應用程式、程式語言和資料庫的自動化和管理。提供跨所有層和作業系統的就緒編碼環境和強大的安全性。目前，我們在全球經營+39萬台伺服器，支援+1100萬個網站和1900萬個郵箱的營運。查看我們的 Plesk 合作夥伴計劃以了解特價 https://ple.sk/PleskPartner
Hashnode
hashnode.com
Hashnode 是一個免費的內容創建平台，使開發人員能夠免費建立映射到其自訂網域的成熟且最佳化的部落格。 使用 Hashnode 為您帶來了巨大的優勢：Google 和其他搜尋引擎將流量直接發送到您的網域，Hashnode 社群成員在他們的提要中發現您的文章。 開始寫部落格。分享知識、實現創作者獨立並發展您的職業生涯。 * 在您的網域上發布文章 * 在《零日》中尋找開發社群的讀者 * 打造自己的品牌 * 個人化您的部落格、增加電子報訂閱者等等
Dorik
dorik.com
Dorik 是一個人工智慧網站建立平台，任何人都可以在幾分鐘內輕鬆創建一個漂亮的網站，而無需任何設計或程式設計經驗。 Dorik 靈活、易於使用，是最實惠的網站建立平台之一。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。
HostGator
hostgator.com
HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
Strapi
strapi.io
Strapi 是領先的開源無頭 CMS：100% JavaScript、可擴充且完全可自訂。 Strapi 提供開箱即用的可自訂 API，並讓開發人員可以自由地使用自己喜歡的工具，使開發人員能夠更快地建立專案。內容團隊使用 Strapi 自主管理所有類型的內容，並將其從一個 CMS 分發到任何管道，無論是網站、行動應用程式還是連接的裝置。 Strapi 深受開發人員的喜愛，並得到全球成員和合作夥伴社群的支持，它匯集了一個由150,000 多名愛好者、700 多名貢獻者以及IBM、NASA、沃爾瑪、eBay、樂天、豐田等創新公司組成的生態系。
Superblog
superblog.ai
Superblog 是 WordPress 和 Medium 的快速替代品。您可以專注於編寫內容，而不是 SEO 審核、速度和設計。
Divhunt
divhunt.com
不受任何限制地建立自訂網站設計。加入無代碼革命。 比最好的無程式碼工具更快，並且與使用自訂 HTML、CSS 和 JavaScript 建置一樣無限 - 歡迎使用 Divhunt。
Contentful
contentful.com
Contentful® 可組合內容平台將內容的構建塊整合在一起，只需創建一次即可重複使用以實現任何數位體驗。隨著數位體驗和技術的發展，API 優先的平台可以輕鬆地與資料來源和新功能整合。憑藉內建的編排、強大的應用程式生態系統以及可輕鬆擴展平台的應用程式框架，Contentful 讓整個企業的團隊能夠自由協作，更有效地連接、創建和擴展內容。 Contentful 幫助公司釋放數位內容的力量，以便他們能夠更快地建置並大規模交付，使他們的內容成為策略性業務資產。近 30% 的財富 500 強企業和全球數千家公司依靠 Contentful 幫助他們將最佳創意變為現實。欲了解更多信息，請訪問 www.c...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。 2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。證券交易所（OTEX）。
Write.as
write.as
Write.as 是一種寫作和數位出版工具，無論您身在何處，都可以快速記錄您的想法。當你打開應用程式的那一刻，無論這是你第一次還是第 127 次，你只看到一片空白等待你的話語。我們消除了所有乾擾並簡化了編輯器，因此您可以只專注於您的文字和腦海中的想法。 除了提供在數位紙上敲擊鍵盤的培育空間外，Write.as 還預設為您提供隱私保護。這意味著您寫的任何內容都會首先自動避免被窺探（甚至是我們的窺探）。如果您決定在我們的平台上發佈內容，您的真實身分將保持私密，因為我們不會追蹤您或強迫您註冊。如果您想更進一步創建博客，我們鼓勵使用筆名，並且可以輕鬆地在許多輕量級博客上針對不同身份和寫作環境進行發布...
Cloudways
cloudways.com
專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是頂級開發人員、行銷人員和 IT 用來建立、啟動和運行其 Drupal 和 WordPress 網站的網站營運 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含專業開發人員建立最佳實務網站所需的所有工具，例如暫存環境、版本控制、備份和工作流程。 Pantheon 基於容器的基礎架構為 700,000 多個網站提供超過 170 億的頁面瀏覽量，讓您能夠更快地啟動網站，而無需擔心流量高峰、安全性或效能。它是免費開發的。從第一天起，您就可以在同一基礎架構上擴展軟體，並且再也不用接觸伺服器。立即建立您的免費帳戶！
Piwigo
piwigo.com
您的圖像庫軟體。簡單又實惠。 Piwigo 是一款用於管理您的照片和其他媒體收藏的網路應用程式。它嵌入了強大的功能，為世界各地的照片畫廊提供支援。 Piwigo 透過易於使用、協作且價格實惠的軟體幫助組織集中、組織和發布其數位內容。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是個無頭 CMS 等等。 Sanity 可在任何地方交付內容（就像無頭 CMS）。除此之外，Sanity 為您提供了完全可組合性，具有完全解耦的即時內容後端，以及完全可自訂的內容工作區，預先載入了了解內容重用的視覺化編輯工具。 Sanity 受到 PUMA、Sonos、Skims、AT&T、Figma 以及 2000 多個其他領先品牌等行業領導者的信賴。
Directus
directus.io
Directus 是一個開放資料平台，位於任何新的或現有的 SQL 資料庫旁邊，可立即提供用於管理、視覺化和連接資料的強大功能工具包。 工程師可以獲得自記錄的 REST 和 GraphQL API、邏輯事件掛鉤、精細存取控制、資料工作流程等等，全部開箱即用。我們現代且完全可自訂的 TypeScript 程式碼庫是完全開源的，並且是為了擴展而構建的，因此不存在無法擴展的功能上限。 為了使這種資料存取完全民主化，我們強大的開發人員工具的所有功能也可以透過直覺的無程式碼應用程式來使用，甚至可以為最不懂技術的業務用戶提供自助服務。 Directus 前端包括靈活的資料庫內容管理、拖放儀表板和...
Drupal
drupal.org
Drupal 是內容管理軟體。它用於製作您每天使用的許多網站和應用程式。 Drupal 具有出色的標準功能，例如輕鬆的內容創作、可靠的效能和出色的安全性。但它的與眾不同之處在於它的彈性；模組化是其核心原則之一。其工具可協助您建立動態 Web 體驗所需的多功能、結構化內容。 它也是創建整合數位框架的絕佳選擇。您可以使用任何一個或數千個附加元件來擴展它。模組擴充了 Drupal 的功能。主題可讓您自訂內容的呈現方式。發行版是打包的 Drupal 捆綁包，您可以將其用作入門工具包。混合搭配這些元件可以增強 Drupal 的核心能力。或者，將 Drupal 與外部服務和基礎設施中的其他應用程式整合。...
BlackMesh
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