XR Books - Custom Story Creator 是一個由人工智慧驅動的平台，專注於創作量身訂製的圖像小說。該平台使用 GPT-4 和穩定擴散模型，根據用戶提供的文字提示生成獨特的視覺敘事，使用戶無需技術或設計技能即可創作獨一無二的漫畫或動畫。 透過XR Books，使用者可以沉浸在人工智慧製作的動漫和漫畫書中，解鎖個人化圖像小說的無限世界。該平台提供了各種選項來客製化生成的圖畫小說，包括向現有小說添加新章節或替換或更新現有章節。 XR Books 提供免費和付費計劃，免費計劃提供對平台人工智慧生成功能的有限訪問，以及付費計劃中提供的高級自訂選項。 使用者可以將生成的圖畫小說儲存到他們的帳戶或以各種格式匯出，例如 PDF 或圖像文件，以便於共享和列印。 該平台目前提供動漫、漫畫書和兒童故事，漫畫選項即將推出。該平台還提供常見問題 (FAQ) 部分，用戶可以在其中找到常見問題的答案，或透過電子郵件聯絡支援團隊以獲得更多協助。 總體而言，XR Books - Custom Story Creator 對於那些尋求借助人工智慧創建獨特的圖形敘事的故事愛好者來說是一個有效的工具。

網站： customstorycreator.com

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