Stockpulse 是一種基於人工智慧 (AI) 的工具，專門用於分析財經新聞和社群。它利用大型語言模型等功能來提供來自各種金融媒體來源的見解。 該公司為不同行業提供廣泛的服務，包括量化資產管理、經紀商、交易所和金融監管機構、私募股權和家族辦公室、聲譽管理、加密貨幣市場和網路情報。 該工具具有各種解決方案，例如資料集、LLM 培訓資料集、AI 自動報告、AI Alpha 訊號、行業分析器以及犯罪和網路情報。 Stockpulse 透過使用人工智慧和機器學習方法收集、分析和連接來自全球線上資源的替代數據，為金融市場的廣泛參與者提供數據驅動的定量決策支援。 它還專注於情感分析，以挖掘社交媒體上的集體用戶活動，提供獨特的人工智慧和深度學習工具集，以提高用戶的競爭優勢。

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