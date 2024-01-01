替代項 - Stax Bill
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 儀表板中管理客戶、制定計劃並進行直接扣款付款。
Chargebee
chargebee.com
Chargebee 是領先的訂閱計費軟體，為 2000 多家 SaaS 企業提供端到端定期計費、訂閱管理和自動發票。
Adapty
adapty.io
應用程式內訂閱的一體化服務。利用 iOS、Android、React Native、Flutter、Unity 和 Web 支援來開發、優化和發展應用程式。
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一個美觀、靈活且功能強大的客戶成功平台。客戶 360、健康評分、手冊、客戶入口網站等。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一個用於運行可擴展訂閱業務的一體化平台。它包括 B2B 公司的訂閱管理、訂閱計費、付款、財務和訂閱儀表板。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
RevenueCat
revenuecat.com
應用程式內訂閱變簡單。 RevenueCat 可以輕鬆實施和管理應用程式內訂閱、分析客戶資料以及增加 iOS、Android 和 Web 上的經常性收入。
Regpack
regpack.com
註冊、收費和管理您的客戶。 Regpack 是一種入職解決方案，可讓組織在線上註冊並為其服務收費。
Qonversion
qonversion.io
針對行動優先公司的訂閱數據平台。 跨平台訂閱基礎架構、A/B 測試、收入分析、參與自動化和整合全部集中在一處，以更快地發展您的應用程式。
EQUP
equp.com
方便、實惠、有效 真正發揮作用的高級 CRM 軟體！ 透過 EQUP 超越智慧 CRM，透過自動化行銷、銷售和計費操作來增強您的業務能力 在一款一體化軟體中。
Abowire
abowire.com
不要使用會計軟體來管理您的訂閱。使用 Abowire 以正確的方式做到這一點！ Abowire 是在歐洲銷售訂閱的德國 Abo 平台。增加經常性收入並將技術營運成本降低 4 倍 管理訂閱者入職、付款和發票、多種計費和定價等。透過銷售 B2B 和 B2C 客戶的訂閱，利用我們的多租戶解決方案來增強您的組織。我們的專家隨時準備協助您發展業務。
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global（成立於 2006 年）是一家為軟體、SaaS 和數位商品公司設計的優質電子商務解決方案提供商。我們透過高效的內部工具實現線上銷售管理和優化流程的完全自動化。我們的用戶優化平台為我們的合作夥伴提供： ⦿ 真正的全球解決方案，支援 110 種貨幣和 70 多種支付方式，協助您在全球擴展業務； ⦿ 高效能且安全的線上處理系統，具有動態定價和計費方案，可最大限度地減少支付問題； ⦿ 完美的定期付款和訂閱管理系統，可簡化您的管理工作並鞏固您的收入來源； ⦿ 客戶開發和忠誠度功能以及頂級轉換和優化工具，以創造愉快的客戶體驗並培養未來的收購； ⦿ 以及整合的客戶支持，可專業處理所...
Apphud
apphud.com
您可以信賴的應用程式內訂閱基礎架構。 Apphud 提供了一種更聰明的方式來透過應用程式內訂閱來建立和發展行動應用程式。透過簡化開發、提供即時數據和工具來增加收入。
Leapfin
leapfin.com
一個收入平台。一地一模式。 Leapfin 的財務資料平台和收入分類帳為您的財務、IT 和系統團隊提供準確且可存取的財務資料。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Glassfy
glassfy.io
Glassfy SDK 為您提供應用程式內訂閱基礎架構、即時使用者訂閱活動以及 iOS、Android 和 Web 上開箱即用的營收成長工具。
Subscript
subscript.com
是時候告別老式的計費和分析軟體了！ Meet Subscript：B2B SaaS 公司自動化開立發票、收入確認和分析的現代、靈活方式。財務領導者喜歡 Subscript，因為它每月為他們的團隊節省 20 多個小時，幫助他們獲得更多收入，並且具有極高的投資報酬率。使用 Subscript 時，您將完全相信： - 每張發票均按時正確發送 - 每張未付發票均已跟進 - 您的 B2B SaaS 指標 100% 準確（包括 ARR、CARR、NRR 等！） Subscript 是您在B2B SaaS 領域解決複雜的發票和分析問題的合作夥伴！
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可客製化、靈活且可擴展的企業級定期訂單和訂閱計費引擎，適合任何企業。 Rebillia 提供了產生獨特訂閱模型所需的工具以及為客戶提供無縫註冊流程，包括： - 完全嵌入式結帳- 透過我們的計費建立器完全可自訂的訂閱模型- 強大的通知系統- 全球支付配置- 多個銷售管道均由我們管理單一平台。
TrueRev
truerev.com
TrueRev 是現代 SaaS 公司的完全自適應計費和收入平台。 TrueRev 是與世界領先的 SaaS 公司和金融領導者合作創建的，可協助企業管理、追蹤和最大化訂閱收入。 TrueRev 無縫整合到 QuickBooks 等財務系統中，可簡化並自動化計費和收入管理（包括收入確認和遞延收入），確保 100% 的資料準確性，同時自動產生營運業務所需的 SaaS 指標。 TrueRev 消除了電子表格、節省資源並減少錯誤。 TrueRev 是管理訂閱計費和收入的最簡單、最便宜的方法。
Zenskar
zenskar.com
Zenskar 是一個位於紐約的報價到現金平台，可以自動執行複雜的訂閱和基於使用情況的計費、管理應收帳款、提供分析、建立靈活的收入確認工作流程以及自動執行使用數據計量。 Zenskar 幫助創意銷售團隊在定價/合約方面保持創意，同時不會給財務團隊帶來困難！請造訪我們的網站 www.zenskar.com
Freemius
freemius.com
Freemius 是銷售優質和免費增值軟體、外掛程式、主題、範本和 SaaS 的新標準。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove 的訂閱平台透過將一次性購買轉變為經常性交易，幫助創新品牌和零售商與客戶建立持續的、高利潤的關係。 Dollar Shave Club、The Honest Company 和 OLLY 等快速成長的品牌依靠 Ordergroove 的訂閱靈活平台、人工智慧和無與倫比的消費者專業知識來建立和推動其經常性收入關係。 Ordergroove 與平台無關，可與所有領先的電子商務平台無縫集成，包括 Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesforce Commerce Cloud 和 Magento。
Maxio
maxio.com
在 Maxio，我們幫助 B2B SaaS 公司開啟下一階段的成長。我們的財務營運平台旨在應對 B2B SaaS 的獨特財務挑戰，包括計費、訂閱管理、收入和費用確認以及 SaaS 指標和分析。我們認為，為了讓SaaS 公司開啟下一階段的成長，他們的財務營運技術堆疊必須在靈活性和複雜性之間取得適當的平衡，靈活性使他們能夠在不斷變化的市場中快速轉向，複雜性則支持他們擴展他們的業務、營運和貨幣化策略。無論您的要求有多複雜，Maxio 都將自動化您的整個訂閱生命週期——從計費和開票到ARR 管理，再到收入確認——所有這些都在一個統一的系統中，讓您能夠產生投資者喜愛的自訂報告。 Maxio 正在讓金融走...
Cleeng
cleeng.com
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