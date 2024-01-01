Startup Stock Photos 是一個網站，提供與新創公司、科技和辦公空間相關的高品質、免版稅庫存照片集合。這些照片包含描繪現代工作環境各個方面的各種圖像，包括筆記型電腦、辦公桌、辦公配件以及在不同環境中工作的人員。 對於設計師、行銷人員、部落客以及任何需要視覺效果來支持其專案或內容的人來說，該網站是寶貴的資源。只要使用者遵守網站的使用條款，這些圖像就可以免費用於個人和商業目的。 Startup Stock Photos 收藏涵蓋了各種各樣的主題，從個人工作者和團隊合作到辦公用品和工作區設置的平躺安排。這些影像構圖精良、視覺吸引力強，捕捉了新創公司和以技術為中心的工作場所通常伴隨的動態和創意氛圍。

網站： startupstockphotos.com

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