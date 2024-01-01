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Stacktape 是一個免 DevOps 的雲端開發框架。它在 AWS 之上運行，並整合了其他流行的雲端服務提供者（例如 MongoDb Atlas）。它允許每個（甚至初級）開發人員開發、部署和運行生產級應用程式。它可以自動化基礎設施管理、原始碼打包、部署等。與其他解決方案不同，Stacktape 功能強大（如 AWS CloudFormation 或 Terraform），同時易於使用（如 Heroku 或 Firebase）。除其他好處外，它消除了對專門的 DevOps/雲端專家的需求，並提高了開發人員的工作效率。

網站： stacktape.com

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