替代項 - Sprocket 365
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一個基於 Web 的協作平台，與 Microsoft Office 整合。 SharePoint 於 2001 年推出，主要以文件管理和儲存系統出售，但該產品具有高度可配置性，且其使用情況在不同組織之間存在很大差異。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Workvivo
workvivo.com
透過 Workvivo™ 激發、吸引並無縫連接您的公司。旨在培養豐富的公司文化的員工敬業度軟體。在這裡預訂您的演示！
Softr Studio
softr.io
Softr 將您的 Airtable 資料轉變為美觀且功能強大的網站、網頁應用程式或用戶端入口網站。選擇一個模板或從頭開始。
MightyText
mightytext.net
來自電腦的文字。來自計算機的簡訊。 Android 版 iMessage。來自電腦的 Android 簡訊。
HackMD
hackmd.io
在 Markdown 中編寫和分享知識的最佳方式。
Abstract
abstract.com
為您的設計團隊帶來受 git 啟發的版本控制和協作。集中設計決策、回饋和文件。與 Sketch 和 Adobe XD 整合。
Zeplin
zeplin.io
產品團隊的互聯空間。自動傳遞具有準確規格、資產、程式碼片段的設計和樣式指南。
Monica
monicahq.com
莫妮卡讓您記住有關親人的一切。
Super
super.so
使用 Notion 建立快速、實用的網站所需的一切。自訂網域、主題、密碼保護等－無需代碼。
Team-GPT
team-gpt.com
適合整個公司的直覺 GPT 聊天 Team-GPT 保證 2 到 2,000 人的團隊採用 ChatGPT。在一個共享工作空間中組織知識、協作並掌握 AI。
Speakap
speakap.com
您的集中式內部通訊中心，用於在最重要的時候連接、培訓和吸引分散的員工。
Sympli
sympli.io
為 Web 和行動產品團隊設計移交、實施和協作。 Sympli 可與 Photoshop、Adobe XD、Sketch、Android Studio 和 Xcode 搭配使用。
Charli AI
charli.ai
雜亂無章的文件、文件和電子表格是否會減慢您的速度？ Charli 的人工智慧應用程式可在幾分鐘內為您組織您的數位生活。今天免費註冊！
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
Process Street
process.st
適合企業的清單和工作流程軟體。在幾秒鐘內建立重複流程和標準操作程序。免費開始。
SessionLab
sessionlab.com
從想法到完整的議程。透過 SessionLab 保持專注和創造力。最靈活的會議規劃工具，附有輔助庫 - 立即嘗試！
Jostle
jostle.us
Jostle基於雲端的簡單內部網路解決方案；提高員工敬業度和內部溝通的下一代內部網路。
Markup.io
markup.io
Markup.io：留下數位內容回饋最簡單的方法 - Markup.io
Additor
additor.io
分發時保持同步！ Additor 可以幫助您的團隊基於唯一且真實的事實來源進行非同步協作，而不會產生摩擦。您可以組織和共享各種類型的內容，並透過追蹤變更和版本清楚地了解上下文。
Bubbles
usebubbles.com
透過快速來回視訊和智慧提醒，消除 38% 的會議。透過基於時間的螢幕錄製註釋分享清晰的回饋。
Tixio
tixio.io
使用自訂工作區加快團隊合作。新增儀表板、wiki、檔案等！透過任務管理和團隊對話簡化工作流程。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個員工敬業度、協調性和生產力提昇平台。透過 Assembly，您的團隊和/或公司將提高認可度，這有助於吸引、留住和激勵團隊成員。
Motivosity
motivosity.com
有史以來最靈活的定價結構。中小型企業負擔得起，適合任何規模的公司。受到成千上萬用戶的信賴。立即取得免費演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一個員工體驗平台，讓每位員工無論身在何處或語言如何，都可以進行個人化溝通，並讓他們能夠做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 將內部網路、通訊和培訓整合到一個統一的平台中，彌合了辦公桌員工和無辦公桌員工之間的差距。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很簡單。 Talkspirit 透過一體化協作平台簡化資訊共享、促進交流並簡化工作。
Ayanza
ayanza.com
智慧協作套件 充滿挑戰的時代要求團隊生產力的創新 讓團隊進入流暢狀態並輕鬆實現目標。整個過程由 Ayanza 指導。