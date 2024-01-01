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SpeedLegal 是一款由人工智慧驅動的律師助理工具，可提供增強的合約審查功能。它使用戶能夠快速識別風險、理解關鍵條款並獲得個人化建議，從而促進更準確的協議導航。 SpeedLegal 的核心功能包括識別合約風險、了解法律術語的重要方面、根據使用者定義的特定合約需求提供量身定制的建議，以及從合約中提供分析和可行的見解。 人工智慧可以用簡單易懂的語言回答合約相關問題，並創建簡短清晰的摘要，幫助用戶一目了然地理解複雜的合約。 它支援以多種語言審查多種類型的合約。 SpeedLegal 還允許用戶自訂合約標準，以匹配其業務目標並保持每個協議的一致性。 它受到律師和專業人士的信賴，並因幫助縮短合約談判時間、更快地確定關鍵財務資訊以及節省外部諮詢費用而受到讚譽。

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