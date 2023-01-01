替代項 - SparkPlug

OneInsight

oneinsight.io

透過可行的見解將數據轉化為收入 OneInsight 旨在將 Marketo 創建的豐富客戶資料傳遞到任何銷售環境中，從而為任何 Marketo 支援的組織提供真正的行銷和銷售整合。所有這些都以與客戶同步做出決策所需的速度完成。如果僅資訊不足以達成交易，OneInsight Engage 可為您的業務開發和銷售團隊提供直接與您的潛在客戶和現有客戶聯繫的可能性。將行銷自動化轉變為收入自動化的三個步驟： * Marketo — 使用領先的參與平台創建有意義的客戶互動* OneInsight — 建立和打包客戶數據，並將其轉化為寶貴的見解* 您的銷售環境— 在真正重要的地方顯示見解並轉化為有價值的見...