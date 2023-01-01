替代項 - SparkPlug
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的線上生產力工具和 SaaS 應用程式套件來經營您的整個業務。全球超過 5000 萬用戶信任我們。嘗試我們的永久免費計劃！
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易於使用、使用者評價排名第一的 CRM 工具。獲得更多合格的銷售線索並發展您的業務。註冊 14 天免費試用。
KOHO
koho.ca
獲得即時現金回饋的最終方式。 所有購買均可賺取 0.5% 的現金返還，當您在我們的合作夥伴網上或店內購物時可賺取高達 10% 的現金返還。
Outreach
outreach.io
外展銷售參與平台有助於有效率、有效地吸引潛在客戶，以推動更多管道並達成更多交易。今天請求演示。
Looker
looker.com
Looker 是一款商業智慧軟體和大數據分析平台，可協助您輕鬆探索、分析和分享即時業務分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
Gong.io
gong.io
了解銷售領導者如何使用收入智慧來大幅提升銷售代表的成功並贏得更多交易。被像您這樣的收入專業人士評選為第一名。預約演示。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名稱 Vonage Holdings Corp.）是一家美國上市商業雲端通訊供應商。該公司成立於 2001 年，總部位於新澤西州霍姆德爾鎮，是一家基於互聯網協議語音 (VoIP) 的住宅電信服務提供商。 截至 2020 年，Vonage 的綜合收入為 12.5 億美元。透過 2013 年開始的一系列收購，Vonage 以前是一家以消費者為中心的服務提供商，擴大了其在企業對企業市場的影響力。 Vonage 的產品包括統一通訊、聯絡中心應用程式和通訊 API。
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的銷售互動平台，可協助 B2B 賣家更快「同意」。我們與當今頂級的 CRM 集成，將您的資料轉化為金錢。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款銷售 CRM 軟體工具，可提高銷售團隊的生產力、流程和通路視覺性。消除摩擦並增加銷量。
Accelo
accelo.com
簡化項目、保留、銷售和服務管理。獲得整個客戶資料庫的可見性，改進流程並花更多時間在您的專業知識上。
Chorus.ai
chorus.ai
讓每一次互動都有意義。 Chorus 的對話智慧 AI 將故事的力量帶入每一次對話中。
Insightly
insightly.com
Insightly, Inc. 是一家私人電腦技術公司，總部位於加州舊金山。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用戶友好的銷售自動化 CRM，可協助銷售代表贏得更多交易，並提供快速入職、強大的報告和 100% 免費支援。
Clari
clari.com
B2B 收入團隊的預測、活動智慧與通路管理。
Salesflare
salesflare.com
嘗試 Salesflare，這是銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有資料自動化您的 CRM。
People.ai
people.ai
People.ai 可自動執行手動資料輸入、提高銷售效率，並為您的所有管理工具提供可操作的情報。
Klenty
klenty.com
獲得更多回覆和預訂會議的銷售參與平台。 使用 Klenty 執行多通路銷售推廣。發送個人化電子郵件並透過電話和 LinkedIn 任務大規模自動化跟進。
Groove
groove.co
體驗無摩擦銷售的力量。 透過 Salesforce 評價最高的銷售互動平台，消除銷售流程中的摩擦並創造更多收入。
sales-i
sales-i.com
sales-i 可以透過其行業定義的銷售分析軟體來提高產品銷售人員的效率並提高公司生產力。聰明地銷售。聰明地工作。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Jiminny
jiminny.com
最大化您團隊的收入。透過對話智慧釋放您的銷售團隊增加收入的潛力。
Compass
getcompass.ai
自動化您的激勵計劃。 透過我們的遊戲化軟體加速銷售，零付款麻煩。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚語，意思是銷售立即獎金。通常，製造商或雇主直接向銷售特定產品的銷售人員支付小費。有時，它會以 SPIF 或 SPIFF 的形式給出，並帶有發明的單字來適應字母，但這些不是起源（見下文）。
Celonis
celonis.cloud
Celonis 的執行管理和流程挖掘。我們揭示並修復您看不到的低效率問題。快速開始使用 Celonis EMS 並無限擴展。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含員工敬業度元素的績效評估軟體。它簡單但靈活且強大，足以與各種規模的快速發展的公司合作。請求演示！
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 將您的 CRM 轉變為完整的漏斗收入引擎。我們是 Salesforce AppExchange 合作夥伴。我們的共同創辦人協助建立了 Salesforce。我們開發了一個收入情報平台，利用最先進的 AI 深度學習功能，將您的 Salesforce 投資提升到一個全新的水平。減輕銷售團隊的負擔：我們的技術可以捕獲並整合來自其他業務工具的信息，從而減輕銷售人員的負擔，並為他們提供有關每筆交易的可行見解，以集中精力。解鎖隱藏的情報：即使資料不完整，我們的 AI 技術也可以幫助您發現 Salesforce CRM 系統中隱藏的資訊層。這將創...
Aviso
aviso.com
Aviso 是人工智慧指南針，可引導銷售和進入市場團隊完成更多交易、加速成長並找到收入的正確方向。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Pointagram
pointagram.com
Pointagram 是一種遊戲化工具，可以提高動力和團隊成就。讓您的團隊以目標為導向，並共同慶祝出色的表現。
Goals.com
goals.com
Goals.com 是一個簡單易用的銷售績效管理和團隊生產管理解決方案。忙碌的銷售領導者和忙碌的銷售團隊需要快速、準確地了解基本指標和工具來幫助推動更多銷售，Goals.com 以此為前提，提供了直觀的軟體，該軟體集成了關鍵信息，使銷售流程對任何人都更有效率。團隊。從為銷售代表突出顯示一個月、第一季和一年的個人進展的動態用戶儀表板，到為銷售領導和經理全面介紹整個團隊的亮點，Goals.com 為任何企業提供了在沒有混亂和混亂的情況下蓬勃發展的基本要素。其他平台的混亂。其他功能包括銷售競賽生成、亮點以及致力於成為您帳戶整個生命週期的合作夥伴和指南的客戶成功團隊。 Goals.com 擁有小型、中...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 專門建構的銷售支援解決方案透過加速銷售生產力在準備度、有效性和執行方面的突破，大規模複製頂尖績效者。讓您的收入團隊與互動式培訓和入職培訓保持同步。透過精心策劃的內容複製成功的銷售策略。透過買家支援不斷達成更多交易 SalesHood 透過提供銷售支援軟體、銷售培訓內容和諮詢服務，破解了建立高績效團隊的密碼，以快速解決收入問題。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 來快速實現營收成果。 SalesHood 不僅僅是一個銷售支援平台。我們了解執行對收入指標和 KPI 產生正面影響的支...
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GrowthHero 是一款功能強大的聯盟行銷、影響者和推薦行銷軟體，集一體。起價只需 49 美元下午，GrowthHero 隨您擴展！完全靈活的工具助您成功： - 白標合作夥伴門戶，完全自定義，無需代碼- 共享可自定義的跟踪URL 和/或折扣代碼- 通過Stripe、API、Zapier、Shopify 應用程序、BigCommerce 應用程序集成- 適合任何業務類型 -市場領先的 API/ Zapier 連接，進一步客製化和自動化 - 卓越的價值。不要為 3 個獨立的合作夥伴軟體平台支付過多費用# 聯盟行銷軟體 - 招募聯盟成員。讓聯盟公司透過 Marketplace Listings ...
QCommission
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QCommission 是一款功能強大、靈活的銷售佣金軟體。它可以準確計算銷售人員的薪酬，並減少與電子表格和手動方法相關的錯誤。它允許您在佣金期結束後立即計算佣金，從而節省大量時間。它可以詳細、清晰地傳達計算出的佣金。 QCommission讓薪酬管理員在系統中建立收款人、產品、客戶、計劃、激勵、配額、支付頻率等。它允許建立各種激勵的記入和計算規則。它有助於將績效交易輸入或導入系統並根據需要頻繁計算激勵。績效交易可以根據需要頻繁地進行處理、記入和計算，甚至一天多次。可以在系統中對交易進行調整和處理。完整且全面的報告能力允許使用者以非常詳細的形式報告所有計算。 QCommission 符合 GD...
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“無論您是執行長還是銷售副總裁，銷售薪酬計劃可能是推動銷售策略的最有力工具。” Mark Roberge Hubspot 銷售副總裁。 Qobra 讓您可以自動計算、分享、驗證您的佣金！停止在 Excel 上浪費時間，透過即時可見性減少錯誤並提高銷售動力！ CRO，銷售主管，銷售運營，對於您的銷售團隊來說，Qobra 是刺激和提高銷售業績的工具。
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提高團隊績效從這裡開始。 Plecto 是唯一一個完整的商業績效平台，它將即時 KPI 視覺化、遊戲化和輔導工具結合在一個強大的解決方案中。
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企業 CRM 的強大功能與 Excel 的彈性。面向製造商代表和分銷商的一體化銷售系統。透過從分散的電子表格遷移到單一集中式應用程式來簡化銷售、報價、服務和財務。
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完成交易和吸引客戶的速度加快 25%。立即建立共同行動計劃，幫助您更快地完成交易，了解交易中實際發生的情況，並為您的支持者提供支援。
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Goodmeetings 是一個以視訊為優先的人工智慧和分析支援平台，專為遠端銷售而建置。除了滿足銷售團隊的傳統視訊會議需求之外，它還可以自動化銷售工作流程以提高生產力，並利用人工智慧為銷售轉換提供動態提示和推動。它還透過智慧會議元資料管理和銷售績效分析為銷售領導者提供支援。
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captivateiq.com
CaptivateIQ 是排名第一的銷售佣金軟體，旨在將團隊聚集在一起。我們使團隊能夠更準確、更透明地運行佣金。
Gamifier
gamifier.co
Gamifier 是一種 SaaS 解決方案，可協助銷售領導者透過遊戲化打造高效文化、增加收入並創造有趣的環境。我們的使命是在任何銷售團隊中確定並增加優秀員工的數量。我們透過使用自動化遊戲機制（例如目標、任務和挑戰）來實現這一點，這些機制直接與您公司的 CRM 和銷售參與軟體整合。
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利用由經驗豐富的行業領導者專為網路行銷打造的獨特技術，爆炸性地進行勘探和招聘。透過真實共享技術為您的銷售和招募提供動力；旨在增加溫暖的市場聯繫和轉化；在該領域進行了十多年的測試。目前，它正在壓垮世界級組織的銷售額。透過這個網路行銷工具，為您的領域提供競爭優勢，確定轉換之路。在傳銷工具的歷史上，您第一次可以即時查看有關整個領域正在做什麼的資料分析！這款傳銷應用程式以您的業務為品牌，並由 RapidFunnel 提供支持，讓每個人都專注於更好、更頻繁地分享公司故事。該說什麼、該發送什麼、他們需要的工具以及您成功所需遵循的具體步驟都會直接輸入到他們的智慧型手機中，從而增加溫暖的市場聯繫和轉換。它可以...
IncentivePilot
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Lative
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Laative 幫助現代收入團隊重塑如何衡量和管理 Salesforce 中的容量規劃和銷售效率，以最大限度地提高獲利性銷售成長。我們的平台可讓您擺脫耗時的手動資料擷取、複雜的自訂模型和無休止的電子表格，這些都是由太多的猜測和假設驅動的，從而創建了不準確的容量計劃。採用即時、始終連結的方法來持續監控收入績效。更快地識別風險和改進機會，並透過更多數據和更少的猜測為未來做出更明智的招募和投資決策。
OneInsight
oneinsight.io
透過可行的見解將數據轉化為收入 OneInsight 旨在將 Marketo 創建的豐富客戶資料傳遞到任何銷售環境中，從而為任何 Marketo 支援的組織提供真正的行銷和銷售整合。所有這些都以與客戶同步做出決策所需的速度完成。如果僅資訊不足以達成交易，OneInsight Engage 可為您的業務開發和銷售團隊提供直接與您的潛在客戶和現有客戶聯繫的可能性。將行銷自動化轉變為收入自動化的三個步驟： * Marketo — 使用領先的參與平台創建有意義的客戶互動* OneInsight — 建立和打包客戶數據，並將其轉化為寶貴的見解* 您的銷售環境— 在真正重要的地方顯示見解並轉化為有價值的見...
Trivie
trivie.com
Trivie 是一個用於衡量、管理和增強知識的學習即服務平台。我們透過整合腦科學、社會學習和強大的分析來實現這一目標，幫助員工記住他們需要知道的知識以更有效地完成工作，同時為公司提供強大的分析來衡量和管理他們的知識資產。
Dear Lucy
dearlucy.co
Dear Lucy's 是排名第一的最直觀的銷售洞察解決方案，可幫助公司推動更快的成長。親愛的露西推動銷售團隊、領導層和董事會的專注、明智的決策和及時的行動，並協調您的團隊以達到配額。 Dear Lucy 透過以下方式為您的收入團隊提供支援： • 視覺化銷售分析• 預測性收入預測• 有效的目標設定和追蹤Dear Lucy 是一個成功的解決方案： • 每週銷售團隊會議• 預測電話• 管道審查• 一對一輔導• 管理會議 • 董事會電話會議 • 每日 RevOps 親愛的 Lucy，只需幾分鐘即可將您的銷售數據轉化為強大的銷售洞察！我們提供與 Salesforce、HubSpot、Microsoft...
Alysio
alysio.ai
Alysio 是一個專為銷售和 GTM 團隊構建的績效管理平台，為您提供主動 KPI 追蹤、認可卓越並加強對個人代表的管理監督的工具。該平台促進績效驅動的競爭，使管理人員能夠進行個人化的一對一會議、QBR 和管道審查。自訂框架可以應用於任何團隊結構，以幫助提高銷售管道頂部的生產力。
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
適用於不斷成長的銷售團隊的銷售績效管理解決方案。透過自動從關鍵系統（CRM、VOIP 等）收集即時數據，OneUp 為銷售和經理提供清晰的見解、自動報告、排行榜和競賽。該平台支援豐富的電視顯示，包括排名表、數據、視覺化、影像、視訊等，同時向電視、MS Teams 等進行即時慶祝活動，以吸引、激勵和提高銷售團隊的生產力，取得更大的成果。
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一個最先進的銷售績效平台，它利用遊戲化和視覺化來幫助銷售團隊充分發揮潛力。我們的使命是幫助客戶提高銷售業績並建立更快樂的工作場所。 SalesScreen 旨在應對現代銷售世界的挑戰。我們的客戶告訴我們他們一次又一次遇到的行業問題： - 問題：員工流動率高會削弱銷售文化並造成入職問題。 - SalesScreen 解決方案：事實證明，我們的平台可以提高員工留任率。這是透過遊戲化和視覺化技術實現的，有助於建立高績效的銷售文化。 - 問題：追蹤所有關鍵數據和銷售團隊績效指標對銷售領導者來說可能是個問題。 - SalesScreen 解決方案：SalesScreen 的儀表...