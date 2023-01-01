替代項 - Sparklane
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
LeadSquared
leadsquared.com
適合企業的完整行銷自動化和 CRM 軟體。在一個平台上組織您的潛在客戶捕獲、潛在客戶管理、銷售管理和分析。
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ 提供網站和訪客追蹤的最佳即時聊天客戶支援軟體。追蹤、捕捉並與您的客戶互動。 2 位用戶免費。現在試試看！
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一個中小型企業的雲端軟體平台，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司提供客戶體驗自動化 (CXA) 軟體，該軟體結合了電子郵件行銷、行銷自動化、銷售自動化和 CRM 類別。
Keap
keap.com
Keap 協助您發展業務、改善客戶服務並增加銷售額。選擇 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 來滿足您的業務需求。開始免費試用。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
Freshsales
freshworks.com
透過情境驅動的銷售加速您的收入 透過 Freshsales 實現個人化參與、縮短銷售週期並發展您的業務 功能齊全的產品套件適合各種規模的企業。您的團隊一定會喜歡的令人耳目一新的雲端軟體。支持|銷售|資訊科技管理 |雲PBX
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是尋找和驗證專業電子郵件地址的領先解決方案。開始使用 Hunter 並與對您的業務重要的人建立聯繫。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是企業和中小型企業 (SMB) 客戶的數位情報提供者。該平台提供網路分析服務，並向用戶提供有關其客戶和競爭對手網路流量的資訊。
Nimble
nimble.com
CRM 不僅適用於銷售人員。 適合您整個團隊的以關係為中心的 CRM。易於使用，適用於 Outlook/Gmail 收件匣、社群媒體、網路。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直撥、手機號碼和電子郵件銷售工具。超過 30 萬多名銷售主管使用 Seamless.AI 來產生銷售線索。
Reply.io
reply.io
Reply 是一個銷售互動平台，可協助您自動化和擴展多通路外展，以便您可以產生更多潛在客戶、獲取新客戶並更快地增加收入。
Snov.io
snov.io
更多線索。更多銷量。更多收入。 透過可帶來成長的銷售工具箱和 CRM 平台，擴展您的業務並更好地吸引潛在客戶。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分鐘內透過電子郵件、電話和社群媒體建立銷售推廣節奏。起價為 59 美元/月。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Signals
getsignals.ai
將綜合瀏覽量轉化為客戶。 識別目前正在瀏覽您網站的公司並將其轉化為客戶！
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
Clay
clay.com
從網路上的任何地方尋找線索。 建立來自您從未想過的地方的潛在客戶名單。與 50 多個整合連接，自動提取姓名、電子郵件、技術堆疊、空缺職位等等。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自動化您的外放銷售流程。勘探和外展集中在一處。我們與 Salesforce 和 HubSpot 整合。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一個用於 B2B 銷售和電子郵件行銷的電子郵件查找器。我們的軟體將公共數據轉化為先進的勘探電子郵件工具，以幫助專業人士進行電子郵件行銷和外展活動。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
FindThatLead
findthatlead.com
不再需要手動探勘工作！ FindThatLead 可擴展您的潛在客戶開發規模，以促進銷售和成長。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Workbooks
workbooks.com
使用 Workbooks CRM 推動業務成功，這是一種價格實惠、功能豐富的 CRM 解決方案，使企業能夠獲取、轉換和留住客戶。
Kaspr
kaspr.io
花更少的時間尋找客戶並完成您的配額。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 擴充功能和儀表板，可讓您在幾秒鐘內存取 B2B 聯絡人資料。
HG Insights
hginsights.com
我們提供一流的 IT 支出、技術安裝和合約智能，幫助銷售、行銷和策略團隊更快地增加收入...
Kartra
home.kartra.com
您的線上業務變得輕鬆 - 在線上建立、行銷和發布，無需聘請文案、網頁開發人員、設計師或系統整合商團隊！
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一個 B2B 銷售探勘工具平台。尋找潛在客戶數據，追蹤購買訊號，並為出站勘探提供個人化的冷外展服務。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我們的 B2B 銷售智慧平台可協助銷售和行銷團隊銷售更多產品。意圖資料、B2B 資料庫、Web 訪客 ID 和電子郵件追蹤。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
Pobuca Connect
pobu.ca
使用多功能聯絡人管理應用程式升級您的團隊，將您的多個業務聯絡人清單轉換為統一的通訊錄，並從網路、行動裝置甚至 Outlook 和 Gmail 中存取它。新增自訂欄位和標籤來組織您的聯絡人、追蹤活動、設定任務並使用 LinkedIn 和電子郵件簽名自動豐富您的聯絡人。今天就可以體驗試用版和免費增值版！
GetEmail.io
getemail.io
在幾秒鐘內獲取任何人的電子郵件。我們使用大數據和機器學習演算法在一秒鐘內找到任何公司任何專業人員的電子郵件地址。
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads 是一款功能齊全的冷外展工具包，可協助您產生高度針對性的銷售線索清單、發送冷電子郵件序列，並在一個儀表板下預訂與理想潛在客戶的更多會議。
MeetAlfred
meetalfred.com
適用於 LinkedIn、電子郵件和 Twitter 推廣的一體化自動化解決方案。透過 Meet Alfred，釋放平穩自動化的潛力，輕鬆管理您的多通路銷售管道。提高團隊的效率和生產力，每週節省 10 小時以上的時間。告別繁重的手動任務，因為 Alfred 讓您能夠簡化每天的工作，釋放您的時間來吸引和培養潛在客戶，以實現最佳轉換和最大銷售額。
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks 是領先的銷售支援和自動化平台，其使命是改變日常銷售和行銷。該計畫於 2018 年底在荷蘭鹿特丹成立，團隊由 10 人組成。該平台提供高精度的公司和聯絡人數據。它基於先進的過濾系統，包括 50 多個數據過濾器。它全面概述了公司簡介，詳細介紹了公司基本資訊、銷售訊號、技術和聯絡資訊。 Sales.Rocks 資料庫提供了來自全球 241 多個國家和地區的 1.15 億多家公司和超過 2 億個聯絡人的完整資料。我們結合不同的工具，為整個銷售和行銷團隊提供完整的自動化平台，並透過先進的點滴行銷和 LinkedIn 自動化簡化他們的日常活動。我們協助特別提款權找到初步外展的線...
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 幫助您向經過驗證的潛在客戶發送無限量的電子郵件，從而增強您的外展能力。我們確定正確的潛在客戶目標、個人化您的電子郵件並追蹤您的行銷活動結果，以便您實現不可阻擋的成長。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一個創新的 B2B 潛在客戶開發和數據豐富平台，徹底改變了銷售和行銷。在先進演算法和人工智慧的支援下，它使企業能夠發現高品質的潛在客戶、豐富客戶資料並簡化流程。透過與現有系統無縫集成，CUFinder 使公司能夠實現個人化通訊、節省時間並在當今動態的商業環境中獲得競爭優勢。體驗 CUFinder 的改變力量，為您的銷售和行銷成功開啟新的可能性。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 讓您可以透過電子郵件、電話和社群媒體管道輕鬆接觸數百萬家公司和專業人士，幫助您的公司更快成長。
Red Flag Alert
redflagalert.com
透過我們的 B2B 資料、合規性和信用風險平台，全面的情報可推動您的公司發展，同時保護您免受財務風險
LoneScale
lonescale.com
利用意圖數據和銷售觸發因素，產生更多合格的管道並完成更多交易。
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io：為成長驅動的團隊轉型 B2B 潛在客戶生成 了解 Leadgenerator.io，這是一個創新的 B2B 潛在客戶生成平台，它為銷售、行銷和營運專業人員重新構想並自動化了潛在客戶生成流程。我們最先進的平台提供了在當今競爭格局中蓬勃發展的基本工具。基本功能： 精確清單建立：輕鬆建立有針對性的潛在客戶清單。客製化電子郵件：利用人工智慧驅動的個人化實現卓越的參與率。自動外展和跟進：優化您的外展策略以利用每一個機會。銷售指導與培訓：增強團隊能力並獲得更多交易。戰術推廣工具：調整您的銷售方法以有效實現目標。 Leadgenerator.io 專為銷售開發代表 (SDR...
Pocus
pocus.com
Pocus 將數據轉化為收入。結合您的團隊所需的所有產品使用情況和意圖訊號，確定最佳機會的優先順序並採取快速行動。 Pocus 可以幫助您根據真實的購買訊號建立管道，而不是您團隊的最佳猜測（無論是推出新徽標還是擴展現有徽標）。借助 Pocus，Asana、Canva、Miro 和 Loom 的行銷團隊每周可以節省 10 多個小時來挖掘數據，充滿信心地尋找並達成交易。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront（以前稱為 Leadleader）是一個進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供尋找潛在客戶和達成交易所需的數據、應用程式和見解。
SalesQL
salesql.com
增強您的 LinkedIn 勘探能力 使用 SalesQL 為您的 LinkedIn 目標取得電子郵件地址 - 即使您尚未與他們建立聯繫。
Luna.ai
luna.ai
尋找完美的潛在客戶，發送令人興奮的電子郵件。 渴望比僅依靠個人關係更快地擴大規模，而無需費時尋找潛在客戶的麻煩？ Luna 的人工智慧透過建議可產生結果的高度個人化的電子郵件，徹底改變了您尋找潛在客戶並與他們互動的方式。
Clearout
clearout.io
大量電子郵件驗證 - 準確率超過 98%，符合 GDPR 標準，刪除垃圾郵件陷阱，濫用電子郵件驗證器，電子郵件查找器，即時 API 99.9% 正常運行時間 - 100 個積分免費試用！
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Soleadify
soleadify.com
全球小型企業的專用資料。誠實可靠的數據可在快速變化的世界中實現 B2B 流程自動化。
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
Magileads
magileads.com
我們的解決方案專為希望減少勘探時間和費用同時最大限度地增加潛在客戶的公司而設計。作為您銷售和行銷團隊的真正助手，我們分析、執行和優化您的潛在客戶挖掘，透過持續的多通路行動吸引您的未來客戶
Entytle
entytle.com
Entytle 幫助工業 OEM 提高忠誠度、減少客戶流失並從其安裝基礎中獲取終身價值。我們的 SaaS 使用 AI/ML 讓我們的用戶可以輕鬆識別、優先排序和策劃向現有客戶提供的服務。
Outfunnel
outfunnel.com
外漏斗整合您的銷售和行銷數據，並優先考慮您的潛在客戶。所有行銷活動（電子郵件開啟、網路存取、表單填寫等）都會記錄在您的 CRM 中。銷售人員可以識別最熱門的銷售線索並更明智地進行銷售。保持銷售和行銷聯絡人 24/7 同步。透過潛在客戶評分和網路訪客追蹤找到最佳機會。可與 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce 以及 Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、Calendly 等熱門行銷工具搭配使用。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 將轉換率提高 3% 以上！享受輕鬆的聯絡人收集、測驗、調查、登陸頁面和偏好中心 - 所有這些都旨在捕獲、匯聚和轉換更多零pa... 顯示更多 ty 數據！擴大您的電子郵件+簡訊行銷列表，捕獲零方數據，並透過高轉換率產品推薦測驗、參與多步驟表單、現場和電子郵件調查、登陸頁面和偏好中心來推動更多銷售。充分利用數據的力量，快速獲得個人化現場、電子郵件、簡訊和重新定位體驗的回報。 Digioh 讓行銷人員比市場上的任何平台收集更多消費者同意的零方數據，並在微觀和宏觀層面上跨所有行銷管道利用這些數據。透過推出產品推薦測驗、實施調查來了解您的客戶以及根據此資訊透過電子郵件或簡訊繼續對話...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel 是一款第一方意圖數據分析和客戶旅程追蹤軟體。在目前的客戶追蹤格局中，隨著Universal Analytics的退出以及Google Analytics在多個歐洲國家被禁止，Salespanel對於想要追蹤第一方客戶旅程數據並將其連接到其銷售和行銷系統的B2B企業來說是完美的解決方案。使用 Salespanel 識別、追蹤、鑑定和分析您的銷售線索。