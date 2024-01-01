替代項 - SourceLevel

Screenful

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Screenful 是取得視覺化儀表板和自動化團隊狀態報告最簡單的方法，可以讓每個利害關係人了解專案狀態的最新情況。 Screenful 與 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常見的任務管理工具集成，並根據您的專案和任務建立報告和見解。它是一個開箱即用的儀表板，用戶只需進行最少的設定。借助 Screenful 儀表板，使用者可以追蹤團隊速度、任務/問題前置時間和周期時間、當前瓶頸等信息，並獲得所有專案的高級視圖。將其視為您最喜歡的任務管理工具的類固醇儀表板！