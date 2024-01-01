SoundCommerce 於 2018 年由亞馬遜和數位商務資深人士在西雅圖創立，他們認為每個組織都應該能夠「像亞馬遜一樣思考和行動」。 SoundCommerce 是一個零售數據平台，可加速業務和數據成熟度，以便您可以做出可實現獲利成長的決策。我們的平台專為任何規模或複雜程度的零售商而構建，可將您獨特的數據基礎設施轉變為每個人都可以訪問的易於使用的無代碼環境，無需工程學位。最重要的是，您可以選擇在 SoundCommerce 平台內本地執行操作，或將資料移植到您已使用的任何應用程式並在那裡執行操作。借助 SoundCommerce，零售商相信每項決策和每一美元都將推動利潤成長。我們的客戶（包括 Eddie Bauer、Bala、Bed Bath & Beyond、FTD/ProFlowers 等）正在使用 SoundCommerce 平台從基於收入的落後指標轉向基於利潤的預測指標。

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