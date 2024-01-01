替代項 - Sofy.ai

BiG EVAL

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BiG EVAL 是領先的測試自動化工具，適用於以資料為中心的項目，例如資料倉儲、ETL/ELT、資料遷移以及 ERP 或 CRM 實施。憑藉其自動測試和驗證數據準確性的能力，它可以幫助組織避免代價高昂的錯誤並降低客戶和最終用戶不滿意的風險。 BiG EVAL 消除了許多公司目前依賴的耗時的手動檢查，從而節省了寶貴的時間和資源。此外，用戶友好的介面和預先建立的模板使創建測試變得輕而易舉，即使對於該工具的新手來說也是如此。對於需要更多自訂的人，可以使用腳本選項。透過使用 BiG EVAL，企業可以避免因數據不準確所帶來的風險，確保流程順利、高效，同時輕鬆實現 300% 的投資報酬率。