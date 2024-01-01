替代項 - SoftLead

Tekpon

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Tekpon 是一個軟體聚合器和潛在客戶開發網站。 首先，Tekpon 的目的是幫助個人和組織對軟體產品做出明智的決策，幫助他們降低成本，並創建適當的必需軟體堆疊。 其次，它旨在幫助軟體公司以專業和資訊豐富的方式推廣和接觸買家。 最後，Tekpon 希望透過一種新的創新方式來保留和幫助用戶和供應商，從而創新軟體潛在客戶開發領域。 這意味著，服務提供者可以為用戶提供客製化優惠，直接與他們互動並在平台上為他們提供幫助，最後但並非最不重要的一點是，分享有關功能、定價和即將推出的功能的詳細信息。 此外，我們的長期目標是成為世界上最大的軟體百科全書。