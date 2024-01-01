socra 是一個由人工智慧驅動的個人目標設定和實現平台。該平台提供了各種工具來幫助用戶組織和規劃他們的目標，與支援社群建立聯繫，並從他們的私人人工智慧教練蘇格拉底獲得量身定制的指導。 使用者可以使用 Socra 的「旅程」功能將目標分解為可管理的步驟，並追蹤實現目標的進度。此外，該平台計劃未來推出用於智慧進度追蹤和社區建設的尖端工具。 socra 非常重視資料隱私，並利用 OpenAI 來確保使用者資訊的安全。使用者被指派動態的每日 AI 使用量，該量會根據系統使用情況而變化，並且可以透過訂閱高級或專業等級來增加其 AI 容量。 總體而言，socra 非常適合想要利用 AI 技術保持組織性、高效性並走上成功之路的個人，並且可以從社群的支持中受益。

網站： socra.com

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