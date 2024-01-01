socra AI

socra AI

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： socra.com

使用 WebCatalog Desktop 上「socra AI」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

socra 是一個由人工智慧驅動的個人目標設定和實現平台。該平台提供了各種工具來幫助用戶組織和規劃他們的目標，與支援社群建立聯繫，並從他們的私人人工智慧教練蘇格拉底獲得量身定制的指導。 使用者可以使用 Socra 的「旅程」功能將目標分解為可管理的步驟，並追蹤實現目標的進度。此外，該平台計劃未來推出用於智慧進度追蹤和社區建設的尖端工具。 socra 非常重視資料隱私，並利用 OpenAI 來確保使用者資訊的安全。使用者被指派動態的每日 AI 使用量，該量會根據系統使用情況而變化，並且可以透過訂閱高級或專業等級來增加其 AI 容量。 總體而言，socra 非常適合想要利用 AI 技術保持組織性、高效性並走上成功之路的個人，並且可以從社群的支持中受益。

網站： socra.com

免責聲明：WebCatalog 與 socra AI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Smart Passive Income

Smart Passive Income

smartpassiveincome.com

Code Climate Velocity

Code Climate Velocity

codeclimate.com

Zime AI

Zime AI

zime.ai

mentor

mentor

goalmentor.app

Ogimi AI

Ogimi AI

ogimi.ai

JobInterview.coach

JobInterview.coach

jobinterview.coach

Motovo

Motovo

movoto.com

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Speeko

Speeko

speeko.co

Complice

Complice

complice.co

Chatable

Chatable

chatable.cc

AI Magicx

AI Magicx

aimagicx.com

探索

產品

下載

技術支援

公司

法律資訊

© 2024 WebCatalog, Inc.

我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

隱私權政策