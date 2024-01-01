替代項 - SocioBee

X Pro

pro.twitter.com

X PROo（以前稱為 TweetDeck）是一款用於管理 X（以前稱為 Twitter）帳戶的社交媒體儀表板應用程式。 TweetDeck 最初是一個獨立的應用程序，後來被 Twitter Inc. 收購並整合到 Twitter 的介面中。 它類似於 Twitter 於 2016 年停產的「儀表板應用程式」。與其他 Twitter 應用程式一樣，它與 Twitter API 交互，允許用戶發送和接收推文以及查看個人資料。截至2010 年6 月，它是最受歡迎的Twitter 應用程序，擁有23% 的市場份額，僅次於Twitter 官方網站，在發布新狀態更新方面擁有45.7% 的市場份額。它...